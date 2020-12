TP.HCM: Tòa án có nhiều đột phá trong việc giải quyết án

Ngày 24-12, TAND TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đến dự hội nghị có Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, các phó chánh án cùng nhiều đại biểu lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc TAND Tối cao.

Về phía lãnh đạo thành phố, hội nghị tiếp đón lãnh đạo các ban ngành và đại diện quận uỷ, huyện ủy, UBND 24 quận, huyện...



Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG YẾN

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thu Hà, phó chánh án TAND TP.HCM cho biết trong nhiệm kỳ 2016-2020, TAND hai cấp TP.HCM đã giải quyết 264.393/322.756 vụ việc thụ lý, đạt 81,92%,.

So với nhiệm kỳ trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 48.401 vụ việc, giải quyết tăng 31.855 vụ việc. Trong đó, năm 2020, đã giải quyết 49.190/62.318 vụ việc, đạt 78,93%.

Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Trong đó, năm 2020, tỷ lệ án hủy do nguyên nhân chủ quan là 0,35% và sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,5%.

Đáng chú ý là kết quả xét xử các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao. Việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không phạm tội.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã đưa ra xét xử 25 vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Trong đó có một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương theo dõivà các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.



Cụ thể: vụ Phạm Công Danh và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước, vi phạm quy định về cho vay; vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái; vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh Công ty VN Pharma; vụ án Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vụ Trầm Bê, Dương Thanh Cường và đồng phạm lưà đảo, vi phạm quy định cho vay; vụ án Văn Kính Dương và đồng phạm sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy...



Các đại biểu đến tham dự đại hội. Ảnh: HOÀNG YẾN

Với việc đề ra và tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế nên trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020, TAND TP.HCM tiếp tục được triển khai có hiệu quả; tỷ lệ giải quyết đáp ứng theo yêu cầu; chất lượng xét xử được đảm bảo và có nhiều tiến bộ; công tác thi hành án hình sự; công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực.



Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình ghi nhận TAND TP.HCM đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tòa đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng hoạt động.

Tòa thí điểm hoà giải rất thành công giải quyết được 7.000 đến 8.000 vụ việc không qua xét xử; đối thoại giải quyết án hành chính thông qua hình thức trực tuyến và việc xét xử các đại án. Cạnh đó, toà còn làm rất tốt công tác xây dựng bồi dưỡng kiến thức cho thẩm phán, thư ký và hội thẩm.

Ông Bình cũng chia sẻ áp lực với thẩm phán quận, huyện có người một tháng xử 12 vụ (gấp đôi bình quân trung bình cả nước). Ngoài áp lực nhiều án, hiện thẩm phán còn đối diện với những áp lực đến từ mạng xã hội... Ông Bình hy vọng các thẩm phán với nhiệt huyết nghề bản lĩnh bảo vệ phán quyết công tâm và đúng pháp luật của mình.

Tiếp thu, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong hứa sẽ tiếp tục phát huy các thành quả đạt được và khắc phục cã hạn chế, thiếu sót. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt hoàn thành mục tiêu, chủ đề: nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng xét xử vì dân, vì công lý...