'Trùm' xăng dầu giả Trịnh Sướng đối diện mức án 15 năm tù

Ngày 30-9, nguồn tin của PLO cho biết VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, mua bán hàng giả ra TAND tỉnh này.

Đây là vụ án làm xăng dầu giả lớn liên quan đến bị can Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ở Sóc Trăng) từng gây xôn xao dư luận.

Hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Cáo trạng truy tố Trịnh Sướng cùng 30 bị can khác ở khoản 3 Điều 192 BLHS 2015, với khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù. Đồng thời, Trịnh Sướng bị áp dụng tình tiết tăng nặng do phạm tội có tổ chức và phạm tội từ 2 lần trở lên. Còn 8 bị can khác bị truy tố theo khoản 2 Điều 192 BLHS với khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông cáo buộc trong quá trình kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng biết được việc sản xuất xăng giả bằng cách pha trộn các dung môi với xăng thật (A95) cùng hóa chất tăng RON Toluene, MTBE, Xylene, Ethanol với tỷ lệ nhất định. Sau đó, nếu cho hợp chất màu công nghiệp Azo vào hỗn hợp thì sẽ tạo màu giống xăng thật A95, A92, E5 RON 92 (tuỳ loại xăng giả mà cho màu khác nhau) rồi bán ra thị trường, thu lợi cao hơn so với việc bán xăng do các thương nhân đầu mối sản xuất.

Đến đầu năm 2017, Trịnh Sướng nảy sinh ý định sản xuất xăng A95, A92, E5 giả để bán ra thị trường.



Cây xăng phân phối xăng giả của Công ty Gia Thành do Trịnh Sướng (ảnh nhỏ) điều hành. Ảnh: HD

Trong khoảng thời gian từ 9-1-2017 đến 30-5-2019, tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (Sóc Trăng) và kho xăng dầu thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (Cần Thơ), Sướng cùng các đồng phạm tổ chức chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại (A95, A92, E5, RON 92), tương đương với số lượng hàng thật trị giá gần 2.500 tỉ đồng.

Sướng đã bán ra thị trường hơn 133 triệu lít xăng giả thông qua 8 cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và 137 cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ của Công ty Mỹ Hưng; 8 cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và 55 cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ của Công ty TNHH Gia Thành (Sóc Trăng) và 9 cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và 145 cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ của Công ty Ressol, thu lợi bất chính với tổng số tiền là hơn 102 tỉ đồng.

Từ lái xe thuê trở thành “trùm” sản xuất xăng dầu giả

Ngoài Trịnh Sướng, cáo trạng còn cáo buộc hai bị can khác là Đinh Chí Dũng và Nguyễn Ngọc Quan là người có vai trò trực tiếp tổ chức sản xuất xăng dầu giả.

Cụ thể, cáo trạng thể hiện Quan vốn làm nghề lái xe ô tô bồn từ năm 1999, chuyên vận chuyển thuê xăng dầu, dung môi và hóa chất các loại cho nhiều cá nhân và tổ chức. Đến đầu năm 2017, Quan biết thị trường xăng dầu có hoạt động pha trộn, buôn bán dung môi để pha xăng bán, có khả năng sinh lời cao nên nghỉ lái xe và bắt đầu kinh doanh mặt hàng xăng dầu trôi nổi, buôn bán dung môi, hóa chất trộn vào xăng bán ra thị trường.

Để thuận tiện trong việc sản xuất xăng giả, từ 4-2017, Quan lần lượt thành lập nhiều công ty kinh doanh xăng dầu và mua bán dung môi ở TP.HCM, Vĩnh Long và thuê đất làm kho sản xuất hàng giả.

Để tránh bị phát hiện, Quan bố trí cho công nhân nghỉ ngơi ở điểm sản xuất, thuê người trông coi kho, khi nào khách có nhu cầu Quan mới cho xuất kho hàng giả.

Từ đầu 6-2018 đến 29-5-2019, Nguyễn Ngọc Quan đã mua vào hơn 19 triệu lít dung môi, tổ chức cho các đồng phạm sản xuất gần 12 triệu lít xăng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá 230 tỉ. Qua đó, Quan thu lợi bất chính hơn 23 tỉ đồng.

Cạnh đó, VKS còn cáo buộc Đinh Chí Dũng đã nhiều lần sản xuất và bán ra thị trường 2,2 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng…