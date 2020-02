Tử hình người từng lãnh 16 năm tù

Ngày 25-2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Trường (48 tuổi, trú xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, Trường từng bị kết án 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù năm 2011, Trường về quê làm thuê kiếm sống, tiếp tục móc ngoặc với các đối tượng người Lào mua bán số lượng lớn ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh.



Bị cáo Lê Văn Trường bị tuyên án tử hình.

Theo kế hoạch, lợi dụng lúc mưa bão và dịp nghỉ lễ 2-9-2019, Trường sẽ tiếp tục lên huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An gặp các đối tượng người Lào để lấy “hàng”. Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy, Công an tỉnh Nghệ An nắm được thông tin này.

Sáng 28-8-2019, Ban chuyên án đã triển khai nhiều mũi trinh sát phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ và các lực lượng nghiệp vụ tiến hành rải quân hơn 200km từ huyện Hưng Nguyên lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong).

Đến 0 giờ 20 phút, ngày 29- 8, khi Trường mang ma túy về đến khu vực đường tránh TP Vinh (thuộc địa bàn xóm Hoa Nam, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì ban chuyên án vây bắt. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin (trọng lượng 697,36 gam) và 988,83 gam ma túy đá (Methamphetamine).



Trường khai đầu tháng 8- 2019, trong một lần đi khám bệnh có quen biết một thanh niên người Lào. Trường trò chuyện và đặt mua 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá, giá 300 triệu đồng, trả trước 200 triệu.

Người này đồng ý bán ma túy cho Trường. Số ma túy trên, Trường dự định mua mang về quê rồi đưa vào miền Nam bán cho một “trùm” lấy tiền lãi 120 triệu đồng để trả nợ, nhưng không ngờ bị theo dõi và bị bắt giữ.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặt biệt nguy hiểm. Bị cáo từng phạm tội về mua bán trái phép chất ma túy rồi ra tù không lo tu chí làm ăn lại tiếp tục đi buôn ma túy với số lượng lớn. Do vậy, HĐXX cho rằng cần thiết phải loại trừ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.