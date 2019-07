Từ vụ luật sư Trần Vũ Hải: Mổ xẻ tội trốn thuế

Ý KIẾN

Ông NGUYỄN NAM BÌNH, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM: TP.HCM sẽ có nghiệp vụ riêng để trị hành vi trốn thuế

Ông NGUYỄN NAM BÌNH Ông Về pháp lý, cơ quan thuế sẽ tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ trong chuyển nhượng BĐS dựa trên giá đất, nhà tại bảng giá đất, bảng giá nhà do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai thuế, lệ phí trước bạ.

Thế nhưng thực tế chuyển nhượng BĐS nhiều năm qua cho thấy bên bán và bên mua đã bắt tay nhau nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ ở mức thấp nhất mà không để bị cho là vi phạm pháp luật. Họ đều khai giá nhà, đất chuyển nhượng không đúng với giá giao dịch thật sự, mức giá nhà, đất trong hợp đồng chuyển nhượng ra công chứng đều bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với bảng giá nhà đất Nhà nước quy định. Thất thoát tiền thuế trong chuyển nhượng BĐS là rất lớn vì bảng giá nhà, đất mà UBND TP.HCM ban hành thấp hơn rất nhiều so với giá nhà, đất giao dịch trên thị trường, Vì thế mà sắp tới, Cục Thuế TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Tư pháp để có dữ liệu từ các tổ chức hành nghề công chứng nhằm xác định các giá trị thực tế của các giao dịch BĐS. Theo đó, cơ quan thuế sẽ có những nghiệp vụ riêng, tìm hiểu nhiều kênh để kiểm soát các giao dịch mua bán BĐS. Trường hợp phát hiện có vi phạm sẽ xử phạt hành chính, truy thu thuế. Về nguyên tắc, người nộp thuế và người kê khai thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giao dịch chuyển nhượng BĐS của mình để tránh rủi ro khi có tranh chấp xảy ra và không vi phạm quy định pháp luật. Nếu các cơ quan chức năng phát hiện vi phạm thì không chỉ người bán, người mua bị xử phạt mà CCV cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Dù rằng trong thời gian qua TP.HCM chưa xử lý hình sự những vụ việc trốn thuế trong giao dịch mua bán BĐS nhưng tới đây, không chỉ cơ quan thuế xử phạt hành chính, truy thu thuế mà cơ quan công an cũng sẽ xem xét, điều tra để khởi tố tội trốn thuế. QUANG HUY ghi LS LÊ VĂN HOAN, Đoàn LS TP.HCM: Vì sao khởi tố theo Bộ luật Hình sự cũ?

LS LÊ VĂN HOAN LS Theo Điều 2 Nghị quyết 41/2017 của Quốc hội thì tất cả điều khoản của BLHS năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2018. Với quy định trên thì hành vi phạm tội thực hiện trước 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2018 vẫn áp dụng BLHS năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 để làm căn cứ khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử.

Theo đó, tuy BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1-1-2008 nhưng trong vụ án của LS Trần Vũ Hải thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự căn cứ BLHS năm 1999 là do hành vi phạm tội (nếu có) đã xảy ra trước 0 giờ 0 phút ngày 1-1-2018. KIM PHỤNG ghi _________________________ Trốn cả trăm triệu đồng tiền thuế là bình thường! Một bản án của TAND quận Bình Tân ghi nhận người mua nhà khai đã ghi giá mua trong hợp đồng công chứng chỉ là 500 triệu đồng để giảm tiền thuế trong khi giá mua bán nhà thực là 2,2 tỉ đồng. Tòa này tuyên bên bán phải giao nhà cho bên mua và không nói gì đến chuyện gian lận thuế. Một bản án khác của TAND quận Bình Thạnh ghi nhận: Bên bán kiện ra tòa đòi hủy hợp đồng công chứng vì mình sai khi bán 8 tỉ đồng mà ghi giá có 700 triệu đồng. Bên mua thì cho rằng việc ghi giá 700 triệu đồng là do bên bán yêu cầu để giảm thuế… Tòa cho rằng cả hai đã thừa nhận giá thật khi mua bán căn nhà là 8 tỉ đồng. Khi tuyên hợp đồng mà các bên đã được công chứng là vô hiệu, tòa cũng không đề cập gì đến việc hai bên khai man thuế. Một vụ án ở TAND huyện Bình Chánh cũng ghi nhận lời khai của nguyên đơn như sau: Tuy thực tế giá mua bán là 7,8 tỉ đồng nhưng hai bên mua bán thỏa thuận chỉ ghi trên hợp đồng chuyển nhượng là 1,2 tỉ đồng. Với mức giá ghi trên hợp đồng như thế, nguyên đơn là bên bán chỉ nộp 24 triệu đồng thuế. Số thuế thực nộp này thấp hơn khoảng 6,5 lần so với số thuế lẽ ra bà phải đóng là hơn 156 triệu đồng. Tức bà đã tự giảm được cho mình hơn 100 triệu đồng tiền thuế. KIM PHỤNG