Vụ án 'chân trái bà hàng xóm': Triệu tập điều tra viên

Nội dung vụ án Theo cáo trạng, ngày 5-10-2017, ông Quyền thuê người làm sân, xây tường. Cho rằng ông Quyền lấn sang đất nhà mình, bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm) cầm dao quắm cạy khoảng 3-4 viên gạch ở bức tường vừa xây. Ông Quyền chạy tới ngăn bà Tuyết thì hai bên giằng co. Bị cáo giật được con dao, dùng hai tay cầm chuôi dao vụt mạnh trúng cẳng chân trái bà Tuyết. Bà Tuyết được gia đình đưa về nhà rồi đi bệnh viện khám, điều trị. 10 ngày sau, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Hưng Yên kết luận bà Tuyết bị “Gãy kín 1/3 dưới xương chày cẳng chân trái, đã cố định bằng nẹp bột, can xương chưa vững”, tỉ lệ thương tật 13%. TAND huyện Văn Giang xử sơ thẩm lần một, phạt ông Quyền hai năm ba tháng tù. Bị cáo kháng cáo kêu oan, TAND tỉnh Hưng Yên quyết định tuyên y án. Cuối năm 2019, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội xử giám đốc thẩm, tuyên hủy cả hai bản án vì nhiều tài liệu phục vụ việc giám định thương tích có sai sót, vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Tháng 3-2020, Công an huyện Văn Giang trưng cầu giám định lại tại Viện Pháp y quốc gia, vẫn xác định tỉ lệ thương tích của bà Tuyết là 13%. Đây là lý do cơ quan tố tụng huyện tiếp tục truy tố ông Quyền.