Vụ án 'ma túy đêm tân hôn': 5 luật sư bào chữa miễn phí

Nội dung vụ án Như PLO đã thông tin, ông Đào Việt Trung (Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước) đã có văn bản gửi viện trưởng VKSND và chánh án TAND tỉnh Thái Bình về đơn kêu oan của bảy bị cáo. Đó là Phạm Khánh Linh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hải Nam, Lê Trung Hiếu, Lê Xuân Đạt, Trần Ngọc Trung, Trần Bảo Trung, Khiếu Ngọc Sơn và Nguyễn Thu Hà, đơn do Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình chuyển đến. Văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước nêu các bị cáo đều khiếu nại, kêu oan vì cho rằng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là không đúng. Các bị cáo đề nghị điều tra lại toàn bộ vụ án một cách khách quan, làm rõ bản chất vụ án theo đúng pháp luật. Văn bản yêu cầu viện trưởng VKSND và chánh án TAND tỉnh Thái Bình xem xét, giải quyết đúng quy định và thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước kết quả giải quyết. Trước đó VKSND tỉnh Thái Bình đã truy tố rcác bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8-11 tới. Theo cáo trạng, sau tiệc cưới của mình, vợ chồng Anh, Linh (sinh viên năm cuối một trường đại học) đã đưa tiền cho bạn là Nam đi mua ma túy loại viên nén MDMA. Lực lượng công an ập vào phòng 706 khách sạn KL Thái Bình bắt giữ sáu người đang tổ chức sử dụng ma túy. Lúc này vợ chồng Anh, Linh không có mặt tại hiện trường. Cáo trạng cũng nêu việc Linh ban đầu khai nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai. Cụ thể, Linh cho rằng mình đã bảo chồng (Anh) đưa cho Nam 6 triệu đồng để các bạn thanh toán tiền phòng, tiền taxi, tiền ăn uống. Linh nói không phát động và không biết việc các bạn mua ma túy sử dụng.

Tuy nhiên, cáo trạng vẫn cho rằng căn cứ vào lời khai của những người liên quan và vật chứng của vụ án thì Linh đã có hành vi khởi xướng, cùng chồng là Anh đưa tiền để mua 20 viên ma túy cho các bị cáo khác sử dụng. Trong khi đó, vợ chồng Linh, Anh kêu oan vì cho rằng đưa tiền cho Nam là để Nam thay Linh trả tiền ăn uống, khách sạn, taxi cho các bạn, chứ không phải để mua ma túy như kết luận của cơ quan tố tụng. Khi lực lượng công an vào khách sạn bắt quả tang việc sử dụng ma túy, vợ chồng Linh, Anh không có mặt tại hiện trường. Kết quả xét nghiệm, hai bị cáo này cũng âm tính với ma túy. Lời khai của Linh hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của những người khác nhưng cơ quan điều tra không điều tra làm rõ, không cho Linh đối chất. Ngoài các lời khai của các bạn của Linh, không hề có chứng cứ vật chất nào khác chứng minh Linh là người tổ chức cho cả nhóm sử dụng ma túy.