Vụ đường dây ma túy 'khủng': Có một cựu thiếu tá công an

Chiều 7-7, phiên tòa xét xử 15 bị cáo quê Nghệ An, TP.HCM, Bắc Giang, Cà Mau trong đường dây ma túy "khủng" từ Nghệ An vào TP.HCM, tiếp tục phần xét hỏi.



Bị cáo Võ Văn Quý (ngoài cùng bên bìa phải) và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-7-2020. Ảnh: ĐẮC LAM.

Trong số 15 bị cáo có Võ Văn Quý (42 tuổi, trú quê Nghệ An, trú TP.HCM). Trước khi bị bắt, Quý là Thiếu tá, cán bộ của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.HCM. Kể từ ngày 27-4-2018, Quý bị tước danh hiệu công an nhân dân. Quý đã bị khai trừ Đảng và bị tạm giam từ ngày 28-4-2018.

Theo cáo trạng, bị can Quý có hành vi mua bán trái phép 21.896,5 gam Methamphetamine, hưởng lợi bất chính 90 triệu đồng. Hành vi trên của Quý đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có hành vi mua bán 300 gam Methamphetamine vào cuối năm 2017 (phạm vào điểm e, khoản 4, Điều 194, Bộ Luật hình sự 1999) và hành vi mua bán 18.896,5 gam Methamphetamine (phạm vào điểm b, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự 2015).

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Quý thành khẩn khai báo hành vi phạm tội đã thực hiện cùng đồng phạm.

Như đã đưa tin, từ cuối năm 2017 đến tháng 4-2018, các bị cáo đã mua bán trái phép 1.398,804 gam heroin, 2.901,178 gam Methamphetamine thu lời bất chính hơn 2,6 tỉ đồng. Ngoài ra các bị cáo còn tàng trữ trái phép chất ma túy.



Phiên tòa sơ thẩm có rất đông luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: ĐẮC LAM.

Trong đó, bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy gồm: Quỳ, Tống Kim Sơn (48 tuổi, quê Nghệ An, trú quận 4, TP.HCM), Cao Xuân Thủy (30 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An), Dương Thế Anh (41 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Văn Thịnh (46 tuổi, trú huyện Quế Phong, Nghệ An), Và Nhia Lỳ (28 tuổi, quốc tịch Lào), Cú Vư (27 tuổi, quốc tịch Lào), Huỳnh Lê Khanh (37 tuổi, trú quận 1, TP.HCM), Châu Thông Cường (52 tuổi, trú quận 5, TP.HCM), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi, trú quận 11, TP.HCM), Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau, trú TP.HCM) và Thái Vĩ Dân (46 tuổi, trú quận 6, TP.HCM).

Đối với ba bị cáo Đào Duy Thương (32 tuổi, trú Nghệ An), Dương Hồng Nhật (34 tuổi, trú TP Vinh) và Phạm Như Hải (42 tuổi, quê Bắc Giang, trú TP.HCM) bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày mai (8-7), phiên Tòa tiếp tục phần xét hỏi.