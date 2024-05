Pháp tổ chức chiến dịch kêu gọi đàn ông 'lái xe như phụ nữ' để an toàn hơn 16/05/2024 18:42

(PLO)- Mới đây, Pháp đã tổ chức một chiến dịch an toàn giao thông với thông điệp kêu gọi đàn ông “lái xe như phụ nữ” để tạo ra những con đường an toàn hơn.

Thống kê cho thấy nam giới ở Pháp chịu trách nhiệm cho số vụ tai nạn chết người và vi phạm giao thông cao hơn đáng kể so với phụ nữ. Do đó, chiến dịch này khuyến khích nam giới Pháp áp dụng các thói quen lái xe an toàn hơn và họ mong rằng nam hãy lái xe như tài xế nữ, nhằm giảm thiểu số ca tử vong trên đường.

Mới đây, Pháp đã tổ chức một chiến dịch an toàn giao thông với thông điệp kêu gọi đàn ông “lái xe như phụ nữ” để tạo ra những con đường an toàn hơn. Ảnh: Carscoops.

Chiến dịch này do Victimes & Citoyens, một hiệp hội an toàn giao thông của Pháp, tổ chức. Thông điệp mà hiệp hội an toàn giao thông của Pháp muốn truyền tải là “để sống sót sau tay lái, điều tốt nhất mà đàn ông Pháp nên làm là áp dụng những cách cư xử giống như phụ nữ”. Pháp tin rằng cách tiếp cận này sẽ giảm số tai nạn và số người chết trên đường phố.

Tuyên bố này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các tài xế nam ở Pháp, được hỗ trợ bởi dữ liệu. Số liệu gần đây từ cơ quan quan sát an toàn giao thông của Pháp cho thấy, về mặt thống kê, đàn ông ở Pháp có nguy cơ ngồi sau tay lái cao hơn so với phụ nữ.

Cụ thể hơn, nam giới ở Pháp chịu trách nhiệm cho 84% số vụ tai nạn chết người ở Pháp. Họ cũng chiếm tỷ lệ không cân đối về thương tích nghiêm trọng (75%) và tai nạn lái xe khi say rượu (93%) trong số những người lái xe trẻ tuổi. Ngược lại, phụ nữ phạm tội lái xe ít hơn nhiều và ít có khả năng dính líu đến các vụ tai nạn chết người hơn 8 lần.

Một số người có thể cho rằng những số liệu thống kê này bị sai lệch vì nam giới chiếm tỷ lệ lái xe lớn hơn. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy phụ nữ chiếm 42% số người lái xe chính ở Pháp và các nghiên cứu cũ hơn cho thấy quãng đường đi được hàng năm của họ (11.200 km / 6.960 dặm) khá gần với quãng đường của nam giới (12.500 km / 7.770 dặm). Điều này cho thấy khoảng cách giới tính trong an toàn giao thông đường bộ không phải do tần suất lái xe.

Một loạt áp phích của Victimes & Citoyens đã được treo ở các ga tàu điện ngầm của Pháp, có mã QR dành cho những ai muốn xác minh dữ liệu và nguồn trực tuyến. Chiến dịch cũng bao gồm một chatbot trên Twitter tự động phản hồi mọi tweet bằng cách sử dụng hashtag #femmeauvolant kèm theo dữ liệu liên quan.

Tay đua Michèle Mouton, người nổi tiếng về đích thứ hai trong giải vô địch WRC năm 1982, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về chiến dịch mới. Trong cuộc trò chuyện với RTL, cô nói rằng phụ nữ có xu hướng lái xe thận trọng hơn, trích dẫn các yếu tố như xem xét người khác trên đường, ít uống rượu và lái xe hơn cũng như ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ hơn.

Một nghiên cứu gần đây của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc cho thấy xu hướng tương tự ở Mỹ từ năm 1975 đến năm 2021, tài xế nam phải chịu trách nhiệm về số ca tử vong trên đường cao hơn đáng kể so với tài xế nữ.