Phát hiện 1 người giấu gần 1.400 viên hồng phiến trong nhà

(PLO)- Công an huyện Quảng Trạch vừa bắt quả tang một người đàn ông tàng trữ gần 1.400 viên hồng phiến.

Ngày 1-1, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), ngày 29-12-2022, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Nghiệp vụ, Công an tỉnh bắt quả tang Trần Quốc Trường (38 tuổi, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) đang tàng trữ trên người năm viên ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi kinh doanh của Trường, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm ba lọ thủy tinh chứa 1.377 viên ma túy dạng hồng phiến.

Theo cơ quan công an, Trần Quốc Trường từng có án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cho vay nặng lãi.

Sau khi mãn hạn tù, Trường tiếp tục buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy dưới với vỏ bọc kinh doanh cửa hàng tạp hóa.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đang phối hợp để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

BẢO THIÊN