Phát hiện chất cấm trong 3 sản phẩm bổ thận tráng dương

Ngày 24-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không sử dụng 3 sản phẩm sau do không bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus, số lô 02.2022, ngày sản xuất 11-5-2022, hạn sử dụng 10-5-2025.

- Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý, số lô 03.2022, ngày sản xuất 12-5-2022, hạn sử dụng 11-5-2025.

- Sản phẩm Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo, số lô 01.2022, ngày sản xuất 26-2-2022, hạn sử dụng 25-2-2025.

Người tiêu dùng thông báo cho cơ quan y tế gần nhất nếu phát hiện có sản phẩm trên thị trường.

Trước đó, ngày 18-5-2022, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển đối với 5 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm kể trên.

Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển có địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngày 23-5-2022, Cục An toàn thực phẩm nhận được kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, trong đó 3/5 sản phẩm được lấy mẫu phát hiện chất cấm Sildenafil và Sibutramine.