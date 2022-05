Phát hiện hai người chết bất thường trong khách sạn ở Hải Phòng

Vào lúc 9 giờ, ngày 28-5, tại khách sạn Minh Anh, (161, đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), nhân viên dọn phòng của khách sạn phát hiện một đôi nam nữ đã tử vong.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, quản lý khách sạn đã báo lên Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hải An đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo quản lý khách sạn Minh Anh, đôi nam nữ đã thuê phòng từ ngày 26-5 và không đi ra ngoài.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận cô gái khoảng 29 tuổi chết trên giường, còn người đàn ông 38 tuổi chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân.