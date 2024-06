Phạt tiền, tước bằng lái với tài xế xe ben vượt đèn đỏ, quay đầu xe trên quốc lộ 24/06/2024 14:25

(PLO)- CSGT đã phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng đối với tài xế NVG do lái xe ben vượt đèn đỏ và quay đầu xe trên Quốc lộ 1- đoạn qua địa phận Long An.

Chiều 24-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế NVG (46 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An).

Clip ghi cảnh xe ben vượt đèn đỏ, quay đầu ở ngã ba trên Quốc lộ 1.

Theo đó, CSGT đã phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng đối với tài xế NVG về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ và quay đầu xe trên Quốc lộ 1.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 15-6, tài xế G lái xe ben của một công ty, lưu thông từ hướng TP.HCM đi miền Tây.

Chiếc xe ben chạy vượt đèn đỏ, quay đầu trên Quốc lộ 1. Ảnh: cắt từ clip.

Khi lưu thông đến đoạn ngã ba Bình Ảnh, điểm giao nhau Quốc lộ 1 với đường tỉnh 818, thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An thì tài xế lái xe ben vượt đèn đỏ rồi thản nhiên quay đầu.

Sự việc được camera ghi lại toàn bộ, CSGT Công an tỉnh Long An sau đó vào cuộc xác minh, mời tài xế G làm việc và tài xế thừa nhận hành vi vi phạm.