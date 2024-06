Clip ghi cảnh xe ben vượt đèn đỏ, quay đầu ở ngã ba trên quốc lộ 1 18/06/2024 12:27

Ngày 18-6, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn G (44 tuổi, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, vào ngày 15-6, người dân đã ghi được hình ảnh chiếc xe ben vượt đèn đỏ rồi thản nhiên quay đầu giữa ngã ba Bình Ảnh trên quốc lộ 1 (thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

Chiếc xe ben chạy vượt đèn đỏ, quay đầu trên quốc lộ 1. Ảnh: cắt từ clip

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã phân công lực lượng chức năng xác minh và xác định xe ben 62C-115.18 có chủ là Công ty cổ phần Thái Công (huyện Bến Lức, Long An) do ông G điều khiển.

Qua làm việc, ông G khai nhận là người cầm lái chiếc xe trên. Khi đến nơi giao lộ Quốc lộ 1A với Đường tỉnh 818 thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông màu đỏ nhưng ông cho xe vượt qua và quay đầu xe lại.

Cơ quan chức năng vi phạm hành chính với ông G, tạm giữ giấy phép lái xe của ông để tiếp tục xử lý.