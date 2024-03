Phát tờ rơi cho vay, 2 nam thanh niên bị xử phạt

(PLO)- Hai nam thanh niên mang theo 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay đi rải dọc khu phố ở thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Định thì bị công an phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 14-3, Công an tỉnh Bình Định thông tin về việc Công an thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước xử phạt hành chính về vi phạm phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông với 2 người, mức phạt 1,5 triệu đồng mỗi người.

Hai người bị Công an thị trấn Tuy Phước xử phạt hành chính. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 8-3, Công an thị trấn Tuy Phước tuần tra phát hiện VAĐ (37 tuổi) và NTK (25 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng, đang ở 440 đường Đào Tấn, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang rải tờ rơi quảng cáo cho vay tại khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước.

Tổ công tác tạm giữ hai người cùng với 2.000 tờ rơi chưa kịp rải.

Từ tờ rơi 'hỗ trợ tài chính', bắt nhóm cho vay lãi nặng đến 240%/năm (PLO)- Ba thanh niên từ Hà Nam vào Cần Thơ hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 240%/năm thì bị Công an quận Cái Răng bắt quả tang.

THU DỊU