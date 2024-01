Phố ẩm thực Phan Xích Long chuẩn bị ra mắt

Theo ghi nhận của phóng viên, phố ẩm thực Phan Xích Long có chiều dài hơn 1,5 km, với hơn 60 nhà hàng, quán ăn phục vụ đa dạng các món ăn từ Việt Nam đến các loại ẩm thực phong phú khác trên thế giới.

Lối vào Phố ẩm thực Phan Xích Long giao với đường Phan Đăng Lưu tấp nập người qua lại.

Ảnh : Chí Hào

Điểm đến lý tưởng

Chị Mạch Thị Ý Nhi, ngụ tại quận 3, cho biết: "Tôi rất vui mừng khi ngày 26-1 này, phố ẩm thực Phan Xích Long được ra mắt. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho gia đình tôi và mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán này. Tôi hy vọng phố ẩm thực sẽ phát triển ngày càng tốt hơn, mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực hấp dẫn cho người dân và du khách."

Ánh sáng các bảng hiệu từ các nhà hàng được trang trí thắp sáng cả tuyến phố.4

 Ảnh : Chí Hào

Ông Nguyễn Văn Truyền, một người dân sống gần phố ẩm thực, cho biết: " Hết sức phấn khởi, tôi mong rằng mô hình phố ẩm thực càng được nhân rộng để tạo cơ hội phát triển cũng như công ăn việc làm cho cho nhiều người".

Nâng cao kỹ năng mềm cho các cơ sở dịch vụ

Chị Huỳnh Phạm Minh Khuê, quản lý nhà hàng Running Bean, cho biết: "Sau khi được tham gia tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch do địa phương kêu gọi, chúng tôi đã nâng cao chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm chuẩn bị cho sự kiện 26-1 ra mắt phố ẩm thực cũng như tết sắp đến.

Hội nghị "Tập huấn kỹ năng phục vụ khách du lịch" do UBND Quận Phú Nhuận tổ chức

Ông Trần Hữu Thiện, Chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận, cho biết: "Ủy ban đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực phố ẩm thực chuẩn bị cho lễ ra mắt phố ẩm thực và dịp Tết sắp đến. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách và tạo không khí vui tươi, an toàn cho phố ẩm thực."

Địa phương cũng đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực phố ẩm thực.

UBND phường 2, Phú Nhuận cũng đã có văn bản thông báo "Về một số hoạt động hướng ứng nhân lễ ra mắt phố ẩm thực Phan Xích Long ngày 26-1-2024", khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến đường Phan Xích Long triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá trong tuần lễ khánh thành cũng như nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Một góc đường thuộc khu phố 4, phường 7, Phan Xích Long. Ảnh : Chí Hào

Cảnh quan được trang trí đèn bắt mắt cùng các cửa hàng nơi có nhiều người qua lại.

 Ảnh : Chí Hào

Những chuỗi cửa hàng về uống luôn tấp nập khách. Ảnh : Chí Hào

Không khí chuẩn bị đón tết và ra mắt khu phố ẩm thực thu hút đông đảo thực khách vào ban đêm. Ảnh : Chí Hào

Chí Hào