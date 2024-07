Phó chủ tịch huyện ở Quảng Trị bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm đất đai 04/07/2024 11:28

Ngày 4-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa đã họp kỳ thứ 36, trong đó xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Thuận đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Những vi phạm trên trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận theo thẩm quyền.

Như PLO đã thông tin, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can, là cán bộ ở Phòng TN&MT huyện Hướng Hóa, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa và địa chính thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa); 4 bị can bị khởi tố, bắt giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".