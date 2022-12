Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Tô An: Nhanh chóng ổn định hoạt động đăng kiểm để phục vụ người dân

(PLO)- Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho hay vừa có chuyến công tác vào TP.HCM để chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của các Trạm đăng kiểm nhằm ổn định tình hình.

Sáng 27-12, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho hay vừa có chuyến công tác vào TP.HCM để chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đăng kiểm ở địa phương và các trạm đăng kiểm phía Nam.

Theo ông An, thời gian qua xảy ra một số vi phạm trong hoạt động đăng kiểm ở các tỉnh, thành phía Nam và công an đã khởi tố, xử lý nhiều cá nhân. “Đây là hoạt động cần thiết của cơ quan chức năng, giúp hoạt động đăng kiểm đi vào nề nếp”- ông nói.

Ông An cho hay, mục tiêu của hoạt động đăng kiểm hướng đến là các phương tiện khi lưu thông phải đảm bảo an toàn. Vì vậy, để đạt mục tiêu trên, Cục Đăng kiểm đang phối hợp với công an để xử lý các cá nhân vi phạm, đồng thời chấn chỉnh hoạt động này.

Ông cũng cho hay, trước đây ông không phụ trách lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và ngay sau khi công an phát hiện các vụ việc tiêu cực ở các trạm đăng kiểm, lãnh đạo cục đã phân công ông vào các tỉnh phía Nam chỉnh đốn hoạt động của các trạm.

Cùng với việc chấn chỉnh hoạt động các trạm đăng kiểm, lãnh đạo cục cũng tăng cường đăng kiểm viên vào hỗ trợ để hoạt động đăng kiểm nhanh chóng ổn định, phục vụ người dân.

Liên quan đến các sai phạm tại các trạm đăng kiểm tại TP.HCM, ngày 27-12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V; đơn vị đăng kiểm 50-03V và chi nhánh.

​Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V (Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM); đơn vị đăng kiểm 50-03V tại phường Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức).

Các đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-12 đến hết ngày 25-3-2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian các đơn vị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

Như vậy, TP.HCM có 6 trung tâm đăng kiểm bị tạm đình chỉ gồm 50-07V, 50-15D, 50-17D, 50-10D, 50-05V, 50-03V.

Hiện TP.HCM có 17 trung tâm đăng kiểm gồm 50-03V, 50-04V, 50-05V, 50-06V và 50-07V và 50-08D, 50-09D, 50-10D, 50-12D, 50-13D, 50-14D, 50-15D, 50-17D và 50-19D, 50-01S, 50-02S và 50-03S.

