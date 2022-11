ĐIỀU TRA: Trung tâm đăng kiểm cấp 'sổ song sinh' cho xe tải

(PLO)- Công an TP Hà Nội vừa thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm hôm 31-10.

(PLO)- Một người đàn ông bị đâm chết sau khi xảy ra cự cãi với một người khác trong một tiệm sửa xe ở huyện Thủ Thừa, Long An.

(PLO)- Nguồn tin cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc tính tiền

01/11/2022 17:24

(PLO)- Công an Bình Dương đã khởi tố ba người trong vụ cháy quán karaoke An Phú, trong đó có hai cán bộ công an.