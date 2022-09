Lãnh đạo công an Đồng Nai, Tây Ninh, TP Thủ Đức chỉ đạo xử lý vụ xe cơi nới, quá tải

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP Thủ Đức (TP.HCM) đã đồng loạt chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm và truy trách nhiệm các đơn vị liên quan để xảy ra tình trạng xe cơi nới như trong bài điều tra của Pháp Luật TP.HCM.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, đầu giờ chiều 27-9, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xác minh, xử lý thông tin xe cơi nới chở đất đá mà báo phản ánh.

Cũng theo Thiếu tướng Quang, sau khi báo thông tin, ông đã chỉ đạo Đại tá Lê Quang Nhân – Phó giám đốc Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh phải ngay lập tức kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

“Tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm để quy trách nhiệm địa chỉ nào để xảy ra tình trạng này” Thiếu tướng Quang nói.

Thiếu tướng Quang cũng nói thêm, ông giao Đại tá Nhân chịu trách nhiệm chính lãnh đạo đoàn kiểm tra, khi có kết quả xác minh, xử lý sẽ thông tin sau. Thiếu tướng Quang cũng bày tỏ mong muốn báo chí khi tiếp nhận thông tin, những tồn tại trên địa bàn tỉnh có thể phản ánh trực tiếp đến ông để ông chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm.

Cũng trong chiều cùng ngày, đại tá Trần Văn Luận - Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo Phòng CSGT vào cuộc xác minh thông tin trong bài “Xe quá tải tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên” của Pháp Luật TP.HCM.

Cũng theo ông Luận, trong bài có phản ánh chiếc xe ben 70C-118.25 cơi nới cả chiều cao và chiều dài thành thùng được xe múc đắp vun ngọn cát, né Trạm kiểm tra tải trọng trên tỉnh lộ 781 rồi lưu thông về hướng huyện Củ Chi.

“Về thông tin này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT vào cuộc xác minh ngay chiếc xe nói trên và những xe ben mà báo đã phản ánh để làm rõ. Nếu xác định chiếc xe nói trên vi phạm tải trọng, né trạm cân thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định” ông Luận khẳng định.

Thượng tá Tân Xuân Tiên – Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cũng thông tin, trong sáng cùng ngày Ban chỉ huy Công an TP đã chỉ đạo Đội CSGT – TT, Công an phường Long Bình vào cuộc xác minh, xử lý thông tin báo nêu.

Ngoài ra, Thượng tá Tiên cũng cử cán bộ chiến sĩ đến Tòa soạn báo làm việc, xin trích xuất hình ảnh, tài liệu mà PV báo thu thập được để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, đối với sáu xe ben mà báo phản ánh chạy vào giờ cấm. Qua xác minh, công an xác định có các xe mang BKS: 50H-055.78, 50H-100.58, 60C564.81, 51C-915.63, 51D-169.18, 51D-169.23.

“Trong các tháng cao điểm, trước khi báo phản ánh chúng tôi đã lập biên bản 5/6 xe nêu trên với các lỗi quá tải, lưu thông vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định, riêng xe mang BKS: 50H – 055.78 đã bị lập biên bản lỗi chở hàng quá tải từ 10% đến 30%” một lãnh đạo Công an TP Thủ Đức nói thêm.

Công an TP Thủ Đức cũng cho biết, trong ba tháng thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 6.972 trường hợp; ra quyết định xử phạt 6.882.559.000 đồng. Tước GPLX, bằng chứng chỉ chuyên môn 708 trường hợp; tổng số phương tiện bị tạm giữ 2.039.

Trong đó, đã xử lý 161 trường hợp vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ.

Trước đó, bắt đầu từ sáng cùng ngày, Pháp Luật TP.HCM đã khởi đăng bài 1 trong loạt bài điều tra: “Xe quá tải tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên” thể hiện hàng loạt xe cơi thùng chở đá, cát, đi giờ cấm tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM.

Ngay khi báo vừa đăng tải, lãnh đạo các Công an tỉnh, thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo vào cuộc xác minh để có những bước xử lý.

TỰ SANG - VÕ TÙNG