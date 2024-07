Phó giám đốc giả chữ ký, tăng cổ phần để thay thế giám đốc 04/07/2024 14:58

Ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Huy.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Quốc Huy. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo cơ quan công an, Huy được bà T, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao (có trụ sở tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) bổ nhiệm làm phó giám đốc công ty này để điều hành công việc. Đồng thời, Huy cũng được giao một số lượng cổ phần của công ty.

Lợi dụng lúc bà T đi vắng, Huy giả chữ ký, thay đổi giấy phép kinh doanh với mục đích tăng vốn điều lệ, tăng cổ phần của bản thân để đủ điều kiện lên vị trí giám đốc công ty.

Sau đó, Huy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ bà T sang mình.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Huy đã gây thiệt hại lớn đối với công ty và các cổ đông có liên quan; đồng thời, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương.