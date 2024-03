Phó phòng Cảnh sát Hình sự nhận danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu' năm 2023

(PLO)- Thượng tá Phạm Minh An, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là 1 trong 7 Công dân ưu tú của tỉnh năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xét chọn công khai, qua nhiều vòng và quyết định trao danh hiệu Công dân ưu tú cho 7 cá nhân. Trong đó, ở lĩnh vực quốc phòng- an ninh, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lựa chọn, đề xuất trao danh hiệu ý nghĩa này cho Thượng tá Phạm Minh An (45 tuổi), Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự.

21 năm gắn với hành trình phá các vụ án

Trao đổi với PLO ngay sau khi nhận được danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2023, được hỏi về những thành tích của mình, Thượng tá Phạm Minh An khiêm tốn nói, con số thống kê về thành tích chỉ đạo, tham gia phá án của mình không nhiều như các cơ quan khen thưởng nêu.

Trong suốt trao đổi, Thượng tá An nhắc rất nhiều đến sự gian nan, vất vả của những người lính trinh sát hình sự. Anh nói chính sự giỏi nghề và quyết tâm của các thủ trưởng công an tỉnh, phòng cùng anh em cán bộ chiến sĩ phòng, phối hợp cùng công an các địa phương, nguồn tin từ quần chúng nhân dân mới tạo nên kết quả, phá các vụ án, chuyên án, bắt giữ đối tượng để giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Ngày 13-3, Thượng tá Phạm Minh An, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự nhận danh hiệu Công dân ưu tú năm 2023. Ảnh: TH

Thượng tá An cho biết, năm 2023 sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân phía Nam, chuyên ngành cảnh sát Hình sự anh về nhận công tác tại phòng Cảnh sát Hình sự kể từ đó cho đến nay. Sau 2 năm làm đội tổng hợp, Thượng tá An chính thức chuyển qua đội phụ trách công tác trinh sát.

Từ lính trinh sát của phòng Cảnh sát Hình sự, Thượng tá An lần lượt đảm nhiệm nhiệm vụ, Đội phó, Đội trưởng và Phó Trưởng phòng phụ trách trinh sát. Trong quá trình đó, Thượng tá An đã tham gia trực tiếp, chỉ đạo phá án, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nhất là ở các vụ trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Có thể kể tới vụ bắt đối tượng Lê Văn Nuôl (ngụ Sóc Trăng) giết người và cướp tài sản tại huyện Xuyên Mộc năm 2015. Đây là một trong những đối tượng theo Thượng tá An là có tiền án tiền sự nên rất ma mãnh, thủ đoạn để che giấu, trốn tránh sự truy bắt của công an sau khi gây án. Trong đó có việc trốn sang Campuchia rồi về Việt Nam đào hầm để lẩn trốn trong nhiều ngày. Tuy nhiên, các trinh sát phòng Hình sự đã bắt giữ được đối tượng. Hay vụ nhóm đối tượng ở TP.HCM bắt cóc con tin ở huyện Xuyên Mộc để đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng xảy ra năm 2020.

Thượng tá Phạm Minh An -Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự trực tiếp đi giải cứu con tin bị nhóm bắt cóc đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc giấu tại một chòi rẫy ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Ảnh tư liệu: PLO

Khi vụ án xảy ra Thượng tá An mới nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự được vài ngày. Nhờ người dân, phòng Hình sự đã xác định được xe của các đối tượng gây án. Qua đó lần tìm các thông tin tiếp theo và xác định được đối tượng. “Chúng tôi đặt yêu cầu phải phá án nhanh nhất bởi qua thông tin đối tượng nhận thấy có khả năng sẽ thủ tiêu người bị bắt cóc nếu bị động. Khi biết đối tượng đưa con tin lên khu vực đồi cao, rẫy hẻo lánh của huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, tôi trực tiếp cùng gần 20 trinh sát siết vòng vây vây bắt. Đường đi lại rất khó khăn. Đến khoảng 17 giờ chiều chúng tôi tìm thấy nơi các đối tượng giữ con tin, áp sát bắt giữ…”- Thượng tá An nhớ lại.

“Khi có vụ án xảy ra, trinh sát chúng tôi rong ruổi trên đường suốt nhiều ngày, nhiều tháng liền, thiếu ngủ, chỉ ăn bánh mì, uống nước để tiếp tục theo dấu đối tượng. Khi bắt được đối tượng đưa về rồi thấy quên hết mệt nhọc. Tôi may mắn vì được làm đúng chuyên môn học, sau nhiều năm, tôi thấy có niềm đam mê với công việc trinh sát…Hiện nay làm công tác quản lý nhiều việc hơn nhưng khi tôi vẫn thường cùng anh em đi tuần tra địa bàn; nắm thông tin các đối tượng, băng nhóm và kịp thời xử lý, trấn áp ngay”- Thượng tá An, chia sẻ.

Nhiều thành tích trong công tác

Nói về thành tích của Thượng tá Phạm Minh An, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nêu, trong 20 năm công tác, thượng tá Phạm Minh An luôn tích cực, nhiệt tình, không ngừng phấn đấu, học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, Thượng tá An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, mưu trí, chủ động, sáng tạo, sâu sát, kịp thời trong công tác nghiệp vụ. Đặc biệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Thượng tá An đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong điều tra các tội phạm có tổ chức, gây án nghiêm trọng, “tín dụng đen”, công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài. Qua đó phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Phạm Minh An cùng 6 Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2023. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Tính riêng trong 5 năm qua, Thượng tá An đã tham gia, chỉ đạo, cùng đồng đội trực tiếp điều tra rất nhiều vụ án, trong đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; trực tiếp truy bắt và vận động đầu thú 35 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Thượng tá An cũng là người trực tiếp chỉ huy Kế hoạch 2676/KH-CAT-PV01 năm 2020 của công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về “Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”. Kết quả đã kịp thời phát hiện 86 vụ vi phạm pháp luật với 126 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí các loại; đấu tranh với các băng nhóm, triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự…

Với những thành tích trong công tác, Thượng tá Phạm Minh An đã 3 lần được tặng thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, Nhì, Ba; 21 Bằng khen của Bộ Công an; tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát; Bộ Công an tuyên dương tại Đại hội thi đua lần thứ VIII phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Năm 2023, Thượng tá An cũng là 1 trong 5 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tham dự hội nghị biểu dương, tôn vinh Điển hình tiên tiến toàn quốc.

TRÙNG KHÁNH