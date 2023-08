Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Đắk Lắk

Chiều 13-8, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 được tổ chức ở địa bàn xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Ông Y Uốt Ayun, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul, cho biết toàn xã có 10 buôn và một thôn đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và thành lập tổ tự quản.

“Công an xã chính quy đã hỗ trợ thành lập các tổ tự quản. Mỗi đêm đều thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở. Nhờ đó mà trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ trộm cắp nào còn tích cực vận động thế hệ trẻ, các cháu học sinh luôn có thái độ sống lành mạnh, tích cực, quản lý tốt các đối tượng tội phạm trên địa bàn”, ông Y Uốt Ayun.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ea Tul đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ea Tul tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong phong trào toàn dân đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, sáng suốt trong đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và gây mất đoàn kết dân tộc ở địa bàn xã nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, để góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát huy vai trò tiên phong đi đầu của lực lượng công an chính quy, mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để khắc phục những hạn chế nếu có để thực hiện hiệu quả phong trào. Đưa phòng trào ngày càng có chiều sâu, thực chất, thực sự ngày càng có hiệu quả, để toàn dân tích cực tham gia.”

Cũng tại ngày hội, đại diện Bộ Công an, các cấp ngành ở Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Ea Tul thời gian qua.

Xã Ea Tul nằm phía cực Bắc của huyện Cư M’gar có tổng diện tích tự nhiên hơn 5.689ha, dân số toàn xã 2.686 hộ với 12.803 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số có 2.766 hộ với 12.213 nhân khẩu, chiếm 97% dân số toàn xã.

Trong thời gian qua, UBND xã Ea Tul xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.