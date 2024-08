Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu các công việc cần làm với tỉnh Điện Biên

Ngày 5-8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm đến nay.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Nổi bật là tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ vượt bậc, thu hút khách du lịch vượt mục tiêu đề ra; phát triển diện tích một số nhóm cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân như mắc ca, cà phê.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp của ba chương trình mục tiêu quốc gia hiện đang ở mức thấp hơn so với bình quân chung của cả nước; sớm rà soát lại quy hoạch của tỉnh trên nguyên tắc không để thiếu đất cho phát triển hạ tầng giao thông; đẩy nhanh phát triển các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, xây dựng đô thị, du lịch và nông nghiệp.

Về công tác phòng, chống thiên tai, Phó Thủ tướng đánh giá cao các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên trong việc chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng cho biết, Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Điện Biên 10 tỉ đồng để tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện ngay trong tuần này; nhấn mạnh nguồn lực này phải được phân bổ công bằng, công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tiếp tục huy động các nguồn lực, chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ xây dựng lại nhà, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống phù hợp với phong tục, tập quán của bà con; kiểm soát tốt phương tiện và người ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Đồng thời, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, có kịch bản mẫu để chủ động triển khai phương án ứng phó với hiện tượng thời tiết có thể cực đoan hơn, trước mắt là hai đợt mưa lớn dự báo sẽ diễn ra vào giữa tháng 8; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để các cấp chính quyền và người dân nâng cao hiệu quả phối hợp trong ứng phó với thiên tai.

Trước đó, chiều 4-8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thị sát tại vị trí sạt lở ở bản Mường Pồn 1 và khu vực bị lũ quét tại bản Lĩnh và bản Tin Tốc; thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng "bốn tại chỗ" đang làm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên, trao quà cho các gia đình có người thân bị chết, mất tích thuộc xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Theo báo cáo của Điện Biên, tốc độ tăng trưởng GRDP sáu tháng đầu năm của tỉnh đạt 8,75% so với mức 7,06% cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 3/14 tỉnh Vùng Trung du và miền núi phía bắc, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh với lượng khách du lịch tăng gấp 2,18 lần so với cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 12,5% so với kế hoạch năm.

Xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 tăng 31 bậc so với năm 2022, xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022, là thứ hạng cao nhất của tỉnh từ trước đến nay.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, cải thiện rõ rệt về thứ hạng, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 bậc so với năm 2022.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30/6, tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt 25,41% và dự kiến đạt gần 100% vào cuối năm 2024.

Về tình hình mưa lũ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của 26 đợt thiên tai, làm 9 người chết, 4 người mất tích và 12 người bị thương. Mưa lũ làm 1.365 ngôi nhà bị thiệt hại; 728 ha lúa bị vùi lấp, cuốn trôi; gần 26 ha thuỷ sản bị thiệt hại hoàn toàn…

Tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay tại Điện Biên ước khoảng hơn 256 tỉ đồng, trong đó thiệt hại trong đợt lũ quét từ 23-7 đến 2-8 khoảng 211 tỉ đồng.