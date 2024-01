Phòng Cảnh sát Hình sự công an Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức trao tặng quà Tết kết hợp tuyên truyền pháp luật

(PLO)- Chi đoàn phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng một số địa phương trao tặng nhiều phần quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Trong hai ngày 30 và 31-1, Chi đoàn phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng một số địa phương tổ chức chương trình trao tặng nhiều phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận động nhân dân giao nộp, phòng ngừa tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Cụ thể, ngày 30-1, Chi đoàn PC02 cùng các đơn vị đã trao tặng phần quà cho ba em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại xã Láng Lớn, Xuân Sơn (huyện Châu Đức) và xã Long Tân (huyện Đất Đỏ). Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng PC02 (bên phải ảnh) cùng Chi đoàn đơn vị tặng quà Tết cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QH

Tại mỗi hộ gia đình, cán bộ, chiến sĩ Chi đoàn phòng Cảnh sát Hình sự cùng cán bộ địa phương đã thăm hỏi, chúc Tết và động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn để vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập và cuộc sống, hỗ trợ gia đình, người thân…

Trong ngày 31-1, Chi đoàn phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với xã Xuân Sơn, xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) thăm hỏi, tặng 50 phần quà cho bà con và các em học sinh nghèo trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá năm trăm nghìn đồng.

Đoàn tặng phần quà cho học sinh tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự cũng kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận động nhân dân giao nộp, phòng ngừa tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Qua đó phòng Cảnh sát Hình sự mong muốn bà con nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bình an, hạnh phúc đồng thời tăng cường cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự, không tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ…

Đại úy Trần Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi đoàn phòng Cảnh sát Hình sự cho biết hoạt động của Chi đoàn PC02 nhằm hưởng ứng, thực hiện chương trình thanh niên “Tết ấm xuân vui” hàng năm của Ban Thanh niên công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cán bộ phòng PC02 tuyên truyền về các thủ đoạn dùng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: QH

Được sự đồng ý của Cấp ủy Chi bộ phòng PC02, Chi đoàn phòng PC02 xây dựng kế hoạch kết hợp cùng một số đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Tết ấm xuân vui” về việc thăm và tặng quà các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại một số địa bàn xã.

Chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phấn khởi, vui tươi và ấm cúng. Đây là một hoạt động văn hóa, xã hội có ý nghĩa, là cầu nối giữa các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng.

Chương trình mang nhiều ý nghĩa của phòng Cảnh sát Hình sự công an Bà Rịa- Vũng Tàu dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: QH

Qua đó, chương trình tạo sự gần gũi và xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trong quần chúng nhân dân; tạo môi trường kết nối các đoàn viên thanh niên các Chi đoàn trong toàn tỉnh, địa phương giao lưu học hỏi, thể hiện tình đoàn kết, xung kích…

Lãnh đạo các xã cũng trao thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và tri ân đến Chi đoàn phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị đã mang chương trình "Tết ấm xuân vui" đến với địa phương và góp một phần giúp các học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp.

TRÙNG KHÁNH