Phú Thọ sẵn sàng cho chiến dịch tìm vàng của ĐT Việt Nam tại AFF CUP 2024 05/12/2024 12:19

Còn ít ngày nữa, Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào AFF CUP 2024. Không tính trận đấu với Đội tuyển Lào trên sân khách, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 2 trận đấu với Indonesia và Myanmar trong các ngày 15 và 21-12 trên đất Phú Thọ.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã hoàn tất các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho giải đấu.

Toàn cảnh sân Việt Trì, sân nhà của ĐT Việt Nam tại AFF CUP 2024. Ảnh PV

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Đắc Thủy cho biết, mặt cỏ sân thi đấu Việt Trì, sân tập của các đội tuyển được chăm sóc tốt, cảnh quan môi trường, hệ thống ghế ngồi, các phòng chức năng, thay đồ, phòng họp báo, phòng VAR... đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo sắp xếp, Đội tuyển Việt Nam sẽ lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, các đội tuyển khác được sắp xếp ở Khách sạn Mường Thanh, ban trọng tài ở khách sạn X2 gần Công viên Văn Lang. Khoảng cách từ các địa điểm này đến sân Việt Trì chỉ khoảng 3-4km, thuận lợi cho việc di chuyển.

Mặt cỏ sân Việt Trì được chăm sóc tốt trước ngày diễn ra AFF CUP 2024. Ảnh PV

Công tác an ninh cũng được lực lượng an ninh xây dựng và đảm bảo an ninh tại nơi ăn ở, quá trình di chuyển tập luyện, thi đấu của các đội tuyển tại thành phố Việt Trì.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Phú Thọ cũng cho biết, sân Việt Trì đã phục vụ nhiều giải đấu mang tầm châu Á và được Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC đánh giá cao về chất lượng, điều kiện cơ sở vật chất cũng như mặt cỏ sân thi đấu.

"Với những giải đấu đã tổ chức trên sân Việt Trì đều được AFC đánh giá cao và hài lòng. Lần này AFC tiếp tục giám sát giải đấu này. Nhìn chung mọi thứ đã được chuẩn bị tốt nhất, tâm trạng người dân phấn khởi chào đón Đội tuyển Việt Nam và ủng hộ hết mình cho đội tuyển khi thi đấu tại sân Việt Trì", ông Thủy cho biết thêm.

AFC đánh giá cao về điều kiện cơ sở vật chất cũng như mặt cỏ của sân Việt Trì. Ảnh PV

Ngày 3-12 vừa qua, ngay sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, Đội tuyển Việt Nam đã về nước và đến Việt Trì để chuẩn bị cho AFF CUP 2024. Sáng 5-12, đội tuyển Việt Nam đã dâng hương báo công với các Vua Hùng và hứa thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.