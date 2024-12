Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2024 04/12/2024 06:59

Một trong những lý do chính khiến Thái Lan, Indonesia và Malaysia không triệu tập các cầu thủ chủ chốt cho AFF Cup 2024 là giải đấu này diễn ra quá dài và không nằm trong lịch FIFA Days. Riêng với đội tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài và V-League chấp nhận tạm dừng hơn một tháng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tập huấn ở Hàn Quốc lẫn tham gia giải.

Có một AFF Cup khác biệt…

Trong mùa FIFA Days, các giải đấu cấp CLB trên toàn thế giới phải tạm dừng, cho phép các cầu thủ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Thời gian FIFA Days thường kéo dài khoảng hai tuần, trong khi những giải đấu lớn như World Cup, EURO hay Copa America thường được tổ chức vào mùa hè, thời điểm các giải vô địch quốc gia đã kết thúc hoặc chưa khởi tranh. Điều này giúp các đội tuyển quốc gia triệu tập được lực lượng mạnh nhất, qua đó tăng sức hấp dẫn và hiệu ứng đi kèm cho các giải đấu.

Ngược lại, AFF Cup diễn ra vào cuối năm, thời điểm các giải đấu cấp CLB đang bước vào giai đoạn cao trào. Cuộc chơi Đông Nam Á chỉ có 10 đội tham dự nhưng kéo dài đến 4 tuần với thể thức phức tạp, khi các đội phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia do mỗi đội đều được đăng cai làm sân nhà. Đây là lý do chính khiến giải đấu kéo dài hơn dự kiến.

Nhà đương kim vô địch Thái Lan không có đội hình mạnh nhất ở AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Việc AFF Cup 2024 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA đồng nghĩa với việc các CLB không bắt buộc phải nhả quân. Quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của các ông chủ CLB. Thậm chí, lịch thi đấu trong nước của một số quốc gia Đông Nam Á như Thai-League (Thái Lan), Liga 1 (Indonesia) hay Malaysia Super League (Malaysia) vẫn diễn ra song song với AFF Cup 2024, khiến việc triệu tập cầu thủ càng trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của bóng đá trong khu vực đã tạo điều kiện để các cầu thủ thử sức tại các giải đấu ở châu Á hoặc châu Âu. Không chỉ vậy, một số đội bóng như Indonesia còn mở rộng việc tìm kiếm các cầu thủ gốc gác Đông Nam Á để tăng cường lực lượng.

Việc AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA khiến nhiều CLB phớt lờ hoàn toàn các yêu cầu từ HLV đội tuyển quốc gia. Đây là lý do Thái Lan, Indonesia và Malaysia không thể triệu tập đội hình mạnh nhất, thậm chí mất đến gần 2/3 đội hình chính.

Indonesia có thành phần chủ yếu là lứa U-22. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển Việt Nam trở thành ứng viên nặng ký

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận sau khi công bố danh sách với hơn một nửa là những gương mặt mới: “Đây là lựa chọn tốt nhất mà đội tuyển Malaysia có thể đưa ra trước những thách thức mà AFF Cup 2024 đặt ra, khi giải đấu không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Trong thời gian này, giải vô địch quốc gia Malaysia vẫn tiếp diễn, vì vậy việc triệu tập cầu thủ trở nên vô cùng phức tạp và khó khăn”.

Và khi thiếu vắng hàng loạt ngôi sao chủ chốt từ nhiều đội bóng, sức hấp dẫn của giải đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chất lượng chuyên môn của các trận đấu cũng khó đáp ứng được kỳ vọng bởi những cầu thủ thay thế khó có thể đạt được trình độ chuyên môn như các ngôi sao hàng đầu.

Đây cũng là lý do khiến Indonesia quyết định tổ chức hai trận vòng bảng trên sân nhà tại sân Manahan, với sức chứa chỉ 20.000 chỗ ngồi, thay vì “chảo lửa” Bung Karno 100.000 chỗ ngồi, mặc dù khán giả tại quốc gia này vốn được coi là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất khu vực.

V-League và giải hạng Nhất phải tạm dừng hơn 1 tháng giúp HLV Kim Sang-sik có đội hình mạnh nhất cho AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong số các ứng cử viên vô địch, chỉ có đội tuyển Việt Nam là triệu tập được lực lượng mạnh nhất nhờ việc tạm hoãn V-League 2024-2025. Do không có cầu thủ nào đá bóng ở nước ngoài và không vướng bận với các đội bóng trong nước, HLV Kim Sang-sik có đội hình mạnh nhất. Chút khó khăn của ông thầy Hàn Quốc là phải chờ đến sau ngày 4-1, ông mới bổ sung ba cầu thủ của Nam Định do phải tham dự AFC Champions League Two, bao gồm ngoại binh nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son.

HLV Kim Sang-sik tái khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam: “Chúng tôi sẽ vào đến trận chung kết của AFF Cup 2024. Đây là niềm mong đợi của tất cả người hâm mộ Việt Nam, của toàn đội và của bản thân tôi. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải nỗ lực hết mình bắt đầu từ trận khai màn gặp đội tuyển Lào và nỗ lực giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi và các cầu thủ rất hiểu tình yêu dành cho bóng đá của người dân Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng kỳ vọng của mọi người bằng kết quả tốt tại AFF Cup sắp tới. Đội tuyển Việt Nam cần sự ủng hộ của tất cả mọi người”.

Đội tuyển Việt Nam ở bảng B sẽ làm khách Lào (ngày 9-12) và tiếp Indonesia (ngày 15-12), đá sân khách Philippines (ngày 18-12), về sân nhà Việt Trì gặp Myammar (ngày 21-12). Bảng A gồm tuyển Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Đông Timor.