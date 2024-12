Phú Yên: Trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Ất Tỵ 2025 05/12/2024 11:22

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người dân vui xuân Giáp Thìn ở TP Tuy Hòa. Ảnh: MT

Tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các đơn vị củng cố, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát hiện sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Qua đó, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự đối với các hoạt động vui chơi, giải trí cho nhân dân trong dịp Tết thời gian trước, trong và sau Tết Ất Tỵ.

Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường công tác tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy, nổ... Kiểm tra, chấn chỉnh việc thu, chi ngân sách phục vụ Tết, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị.