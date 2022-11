Phương Mỹ Chi làm mới 'Dư âm' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Ngọc Châu được dự đoán thành Miss Universe 2022

Hoa hậu Ngọc Châu được dự đoán trở thành Miss Universe 2022

Chuyên trang sắc đẹp Reinas grand slams đã đưa ra bảng xếp hạng về các thí sinh tiềm năng tại Miss Universe 2022.

Theo đó, Ngọc Châu - đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ đăng quang cuộc thi năm nay. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt trong Top 5 chính là Venezuela, Colombia, Mỹ và Tây Ban Nha.

Dù đây chỉ là bảng dự đoán xếp hạng nhưng fans sắc đẹp đã không khỏi vui mừng và cho rằng đây chính là tín hiệu tốt cho Ngọc Châu, là tiền đề giúp cho đại diện Việt Nam nỗ lực để có thể chạm đến chiếc vương miện danh giá của cuộc thi.

Phương Mỹ Chi làm mới “Dư âm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Tối 2-11, Phương Mỹ Chi tiếp tục trình làng ca khúc “Dư âm”, ca khúc thứ hai của series “Chi?”.

Đây là một ca khúc nhạc tiền chiến, một khúc tình đơn phương do cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác cuối thập niên 1940, được đông đảo công chúng yêu thích và mến mộ.

Trong Dư âm, nữ ca sĩ hóa thành nàng búp bê xinh đẹp, cùng những bước nhảy ballet uyển chuyển trên nền nhạc Jazz Swing du dương.

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) tung trailer

Tối 2-11, nhà sản xuất tung trailer bộ phim Avatar: The Way of Water.

Tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh cuộc chiến bảo vệ đại dương của chủng tộc Navi. Những khung cảnh hùng vĩ, mãn nhãn không kém phần đầu ra mắt năm 2009.

Trong phần hai, nhân vật công chúa Neytiri (Zoe Saldana đóng) đảm nhận vai trò trung tâm. Neytiri mang thai với Jake Sully (Sam Worthington đóng) - chàng trai đến từ Trái Đất. Hai người cùng nhau bảo vệ hành tinh Pandora.

Con gái của hai người là Kiri - người thích khám phá. Cô được cha mẹ dạy kỹ năng sinh tồn từ sớm. Chính họ đã lường trước được khả năng chủng tộc Navi tiếp tục chiến đấu với loài người, lần này là ở đại dương mênh mông vô tận.

Hàng loạt sinh vật dưới nước của hành tinh Pandora ra sức bảo vệ lãnh thổ. Tonowari - thủ lĩnh thủy tộc Metkayina - nhìn ra những căng thẳng giữa hai tộc người Navi và Metkayina, quyết bảo vệ nơi mình sinh sống.

Kate Winslet đảm nhận vai Ronal - vợ thủ lĩnh Tonowari - trong phần mới của Avatar.

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) ra rạp từ 16-12.