Quận 1 chấn chỉnh tình trạng bãi giữ xe lấn chiếm, thu phí cao

(PLO)- Quận 1, TP.HCM đã chấn chỉnh tình trạng một số bãi giữ xe tại địa phương tổ chức giữ xe lấn chiếm vỉa hè, thu phí cao hơn so với quy định.

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Bát nháo giá vé giữ xe tại trung tâm TP.HCM” phản ánh về tình trạng một số bãi giữ xe trên địa bàn các phường Bến Nghé, Bến Thành, quận 1, TP.HCM không niêm yết giá vé, thu phí giữ xe cao hơn so với quy định lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi giữ xe.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng của hai địa phương trên đã nhanh chóng kiểm tra và xử lý tình trạng trên.

Bãi giữ xe ở lòng lề đường đã được dọn dẹp

Theo ghi nhận của PV, sáng 18-10, lực lượng Công an phường Bến Thành phối hợp cùng lực lượng trật tự đô thị thuộc UBND phường Bến Nghé đã tổ chức tuần tra trên hai đường Phan Chu Trinh và Lê Thánh Tôn nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi giữ xe.

Tại một số điểm giữ xe quanh khu vực chợ Bến Thành, những người tổ chức giữ xe đã sắp xếp xe gọn lại, trên vỉa hè chỉ để một hàng xe máy, không như trước đây xe máy được dựng tràn lan chiếm hết lối đi của người đi bộ.

Sau khi lực lượng chức năng nhắc nhở, bãi giữ xe đã treo biển niêm yết giá. Ảnh: THẢO HIỀN

Tuy trên vỉa hè các xe máy được xếp trật tự nhưng dọc khu vực cửa bắc chợ Bến Thành có một số xe máy dựng ở ngay lòng đường. Sau khi lực lượng trật tự đô thị, công an phường kiểm tra, nhắc nhở, các chủ xe đã sắp xếp gọn gàng.

Ngoài ra, các bãi giữ xe tự phát quanh chợ Bến Thành đã được di dời. Các xe của một số cơ sở kinh doanh quanh chợ đã được sắp xếp vào bên trong, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Đồng thời, tại một số điểm giữ xe quanh chợ Bến Thành, chủ bãi giữ xe đã thực hiện việc niêm yết giá giữ xe.

Cụ thể, tại bãi giữ xe mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh việc thu phí giữ xe 10.000-15.000 đồng/lượt, hiện chủ bãi giữ xe đã treo biển niêm yết giá vé. Giá gửi xe được niêm yết như sau: Vé ban ngày là 6.000 đồng/xe/4 giờ/lượt, ban đêm là 9.000 đồng/xe/4 giờ/lượt và 310.000 đồng/tháng.

Các bãi giữ xe trên đường Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, quận 1) đã được di dời, lòng lề đường thông thoáng hơn. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Anh ĐGV, người dân sống gần chợ Bến Thành, cho biết sau khi chính quyền ra quân xử lý, tình trạng bãi giữ xe lấn chiếm lòng lề đường và phí giữ xe cao đã giảm đi rất nhiều. Người dân khi đi qua khu vực này cũng thấy thông thoáng hơn, không còn cảnh ùn tắc mỗi ngày.

“Bà con rất cảm ơn và ủng hộ cách làm của chính quyền địa phương. Sự quyết liệt của phường trong việc kiểm tra, xử lý tình trạng gửi xe mất an ninh trật tự vừa qua được người dân rất hoan nghênh. Việc này cũng góp phần đưa một địa điểm du lịch nổi tiếng như chợ Bến Thành vào hoạt động nề nếp, quy củ, sạch đẹp hơn” - bà TMK, người dân sống tại khu vực này, chia sẻ.

Cũng theo ghi nhận của PV, ngày 18-10, trên các đường Tôn Thất Thiệp (đoạn giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ), Hải Triều và hẻm số 2 đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé, quận 1), tình trạng bãi giữ xe lấn chiếm lòng lề đường đã không còn. Tuy nhiên, phí giữ xe chưa được thay đổi, chủ bãi giữ xe vẫn thu phí 10.000 đồng/lượt. Ngoài ra, những bãi giữ xe gần khu vực phố đi bộ vẫn chưa được niêm yết giá.

Kiểm tra, chấn chỉnh việc thu phí giữ xe

Trao đổi với PV, một đại diện Công an phường Bến Thành, quận 1 cho biết sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp tổ chức bãi giữ xe lấn chiếm lòng lề đường sai quy định trên địa bàn.

Cũng theo đại diện Công an phường Bến Thành, trên đường Phan Chu Trinh hiện nay có bốn bãi giữ xe được cấp phép, trong đó có hai bãi thu phí và hai bãi miễn phí dành cho nhân viên.

Khi phát hiện các bãi này lấn chiếm diện tích so với giấy phép, lực lượng công an, trật tự đô thị phường đã nhắc nhở ngay. Đồng thời, đối với việc bãi giữ xe thu phí cao hơn so với quy định sẽ có đoàn kiểm tra giá của quận phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng giữ xe không phép và thu quá giá quy định.

Ông Lê Nguyễn Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, cho biết quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ - bến Bạch Đằng chỉ có vài điểm được cấp phép giữ xe máy. Phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý đối với những bãi giữ xe vi phạm lấn chiếm diện tích. Trước đây, phường đã xử phạt bốn trường hợp bãi giữ xe thu phí cao.

“Việc phát hiện và xử phạt những bãi giữ xe thu phí cao hơn so với quy định cũng có một số khó khăn nhất định. Cụ thể, để phát hiện và xử phạt thì cần phải có người phản ánh và ký tên vào biên bản kiểm tra. Tuy nhiên, trên thực tế nếu có trường hợp thu phí cao thì người dân cũng trả và không báo lên phường nên phường cũng không có căn cứ để xử phạt” - ông Nam chia sẻ.

Đã xử phạt 16 trường hợp sử dụng vỉa hè làm nơi giữ xe Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Bến Thành đã lập biên bản, xử phạt 16 trường hợp sử dụng vỉa hè làm nơi giữ xe và năm trường hợp đỗ xe trái quy định với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Đồng thời có phường đã phạt bốn trường hợp bày bán hàng hóa cản trở giao thông với tổng số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, công an phường cũng thường xuyên yêu cầu các chủ cơ sở giữ xe cam kết giữ xe không thu phí trái quy định. Đồng thời để ổn định tình hình trật tự đô thị trên địa bàn, Công an phường Bến Thành phối hợp cùng trật tự đô thị và tổ dân phố liên tục tuần tra, xử lý. Cụ thể, lúc 9 giờ, 16 giờ và 22 giờ mỗi ngày, lực lượng sẽ kiểm tra khu vực giữ xe trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp bãi giữ xe lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, thu phí sai quy định, tránh để tái diễn tình trạng trên. Đại diện Công an phường Bến Thành, quận 1

NGUYỄN HIỀN - THẢO HIỀN