Quận 11, TP.HCM: Triển khai xét xử trực tuyến trở thành hoạt động tố tụng chủ yếu

Ngày 16-9, TAND quận 11 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử công khai theo hình thức trực tuyến ba vụ án hình sự sơ thẩm. Bị cáo Huỳnh Tấn Kiệt bị truy tố về tội cướp giật tài sản, Trần Minh Dũng bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Thành Tuấn bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Trước khi tiến hành việc xét xử trực tuyến, các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phục vụ xét xử trực tuyến. Trang thiết bị trong phòng xử án trực tuyến được bố trí tuân thủ các yêu cầu và quy định về phòng xử án, đảm bảo tính an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu theo quy định, như: Lắp đặt camera quét các góc độ, thiết bị giải mã hình ảnh, thiết bị lưu điện, đường truyền mạng, âm thanh, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; chức năng quay video toàn bộ diễn biến phiên tòa…

Điểm cầu trung tâm đặt ở trụ sở TAND quận 11 với thành phần tham gia gồm Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa. Điểm cầu thành phần được đặt tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 có sự tham dự của các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị và các bị cáo.

Sau một buổi xét xử, HĐXX đồng tình với cáo buộc của VKS và tuyên phạt bị cáo Kiệt ba năm sáu tháng tù, Dũng, Tuấn cùng mức án hai năm tù…

Ghi nhận từ các điểm cầu, HĐXX triển khai đầy đủ các thủ tục của phiên tòa xét xử trực tuyến theo đúng quy định tố tụng. Các bị cáo có mặt đúng giờ, nghe rõ và trả lời rõ ràng các câu hỏi. Hệ thống trang thiết bị cho việc xét xử trực tuyến giữa các điểm cầu hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo cho giữa điểm cầu luôn theo dõi được đầy đủ và chất lượng về hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.

Trao đổi sau phiên trực tuyến đầu tiên, lãnh đạo TAND cho biết việc xét xử trực tuyến đã giúp cho tòa án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Việc xét xử trực tuyến cũng giúp tòa án thuận tiện hơn trong việc đưa các vụ án về hình sự ra xét xử do tổ chức phiên tòa trực tuyến có tính lưu động và rất phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng xét xử và thúc đẩy sự chuyển đổi số trong tòa án, đáp ứng chủ trương, yêu cầu công tác cải cách tư pháp. Kết thúc phiên tòa, lãnh đạo toà và các cơ quan chức năng liên quan sẽ tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót để hoạt động xét xử trực tuyến trở thành hoạt động tố tụng chủ yếu, có hiệu quả trong tương lai.