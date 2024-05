Quận Phú Nhuận trao huy hiệu Đảng cho 119 Đảng viên cao tuổi

Ngày 18-5, quận Phú Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận uỷ Phú Nhuận; ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư thường trực Quận uỷ; ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận uỷ Phú Nhuận, bày tỏ niềm biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân; người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Bí thư Quận uỷ Phú Nhuận cho biết nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác, Ban Thường vụ Quận ủy cũng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 119 đảng viên và truy tặng cho một đảng viên 65 năm tuổi Đảng.

Đó là những người đã dành cả cuộc đời để phấn đấu cho lý tưởng cách mạng của Đảng và của Bác Hồ, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên Cộng sản.

“Có đồng chí dù tuổi cao sức yếu nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể, góp phần nâng cao được uy tín của tổ chức Ðảng ở cơ sở.

Các đồng chí là những tấm gương cao đẹp góp phần rất lớn trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, tình cảm cách mạng cho thế hệ trẻ” - bà Phương bày tỏ.

Dịp này, quận Phú Nhuận trao Huy hiệu Đảng cho 119 Đảng viên. Trong đó, tặng Huy hiệu 75 năm cho năm đảng viên; tặng, truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên; tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho bốn đảng viên; tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 17 đảng viên; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ta,s đảng viên; tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 18 đảng viên; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 50 đảng viên; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 15 đảng viên.

Qua ba năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại quận Phú Nhuận đã có 113 mô hình, cách làm hay, 56 nội dung đột phá, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả.

Quận ủy Phú Nhuận cũng biểu dương 117 tập thể, 211 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền quận Phú Nhuận đã nỗ lực làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận được giữ vững; kinh tế tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.

Kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2023 của Phú Nhuận tiếp tục dẫn đầu khối quận huyện.

Phú Nhuận cũng dẫn đầu khối quận, huyện về thực hiện Bộ chỉ số Chuyển đổi số (DTI); xếp ở vị trí thứ hai về kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện trên các mặt về chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức.