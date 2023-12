Quán quân giọng ca vàng bolero My Phôn làm nàng thơ cho V64

(PLO)- My Phôn, nữ sinh nhạc viện TPHCM vừa đăng quang Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 7 sẽ trình diễn trong đêm thời trang chủ đề Hòa Nhịp Giáng Sinh.

Đêm thời trang nằm trong khuôn khổ chương trình White Fashion Show.

Thông tin từ Ban tổ chức, đây là chương trình nhằm tạo ra những sân chơi thời trang chuyên nghiệp mang đậm không khí giáng sinh.

White Fashion Show có sự tham gia của nhiều hoa hậu, người mẫu nổi tiếng như: Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Hương Ly, quán quân giọng ca vàng Bolero Việt Nam My Phôn và dàn mẫu nhí.

Chương trình là sân chơi để các bé và các bạn học sinh có cơ hội được thể hiện phong cách cá tính, sự tự tin của mình. Đặc biệt các bé sẽ được sải bước trên một sàn diễn thời trang lớn và chuyên nghiệp.

Ca sĩ My Phôn, Quán quân Giọng ca vàng Bolero 2023. Ảnh: BTC

My Phôn, quán quân giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 7 nhận lời tham gia trình diễn cho nhãn hàng Denim V-SIXTYFOUR của thương hiệu V - SIXTYFOUR (V64).

My Phôn sinh năm 1999 tại Phú Yên. Tốt nghiệp cấp 3, My Phôn thi đậu vào Nhạc viện TPHCM và may mắn được thầy - NSND Tạ Minh Tâm làm giáo viên chủ nhiệm tận tình chỉ dạy.

Không chỉ sở hữu gương mặt sáng sân khấu, ngoại hình xinh đẹp, cô gái Phú Yên còn được đánh giá sở hữu chất giọng Soprano cao vút và cực khỏe. Mới đây, My Phôn xuất sắc đánh bại nhiều ứng cử viên nặng kí chính thức đăng quang tại cuộc thi Giọng ca vàng Bolero mùa 7.

Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng, CEO V- SIXTYFOUR (V64) chia sẻ: Cùng với xu hướng sống xanh, thời trang xanh cũng là xu hướng thế giới và Việt Nam đang hướng tới. V64 sử dụng công nghệ tiên tiến Lazer, Ozone và Nano giúp sản phẩm theo kịp thị trường, xu hướng, tiết kiệm hóa chất và nước, bảo vệ môi trường.

White Fashion Show hứa hẹn mang lại cho khán giả đêm tiệc thời trang hấp dẫn, đầy màu sắc. Bốn nhà thiết kế: NTK Châu Đại Hải, NTK Trinh Châu, NTK Kim Trọng, NTK Na Phạm sẽ mang đến bốn phong cách riêng với 4 cá tính riêng biệt.

Cụ thể, với chủ đề "WHITE" NTK Châu Đại Hải đã lấy màu trắng làm chủ đạo cho bộ sưu tập "White". Không đơn thuần chỉ là trắng, chất màu thuần khiết nhất được biến hóa thành trắng xanh, kem hay đục... Phối hợp với những đường cắt cúp táo bạo, các trang phục trắng vẫn gây ấn tượng, thu hút người đối diện.

Bộ sưu tập thứ 2 mang tên “VITALITY" của NTK Trinh Châu lấy cảm hứng từ sức sống mãnh liệt của loài hoa. Các thiết kế được NTK Trinh Châu tái hiện lại hình ảnh nàng công chúa tóc mây có mái tóc dài, ước ao được bước ra ngoài thế giới tự do ngoài kia...

Bộ sưu tập thứ 3 mang tên "Long Vân Phụng" của NTK Kim Trọng. Bộ sưu tập được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ khôn ngoan của rồng, vẻ đẹp của phượng hoàng và sự nhẹ nhàng của mây. Nhà thiết kế muốn phát hoạ hình ảnh người con gái Việt trong tà áo dài có chút uy quyền, mạnh mẽ nhưng không mất đi vẻ dịu dàng và đậm chất Á Đông.

Bộ sưu tập thứ 4 mang tên “Hồi sinh" của NTK Na Phạm. Bóng tối, mặt trăng, hoa nở, ngọc trai là những yếu tố mà NTK Na Phạm muốn gửi đến cho tất cả phụ nữ thông điệp trong bộ sưu tập “Hồi sinh": Những gam màu đen là đại diện và nói lên sự bế tắc, mặt tối của những thứ mà phụ nữ đã cam chịu trong cuộc sống. Phụ nữ mong muốn được công nhận, họ độc lập, có sức mạnh và tiếng nói với xã hội, họ không ngừng đi tìm kiếm ánh sáng.

White Fashion Show sẽ diễn ra vào tối 2-12 tại TPHCM.

KHA NHIÊN