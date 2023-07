Quán quân Sao Mai 2013 ra MV hướng về ngày Thương binh Liệt sỹ

(PLO)- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết Đất rừng phương Nam (bản điện ảnh) sẽ mang một thông điệp khác so với bản truyền hình.

23/07/2023 09:30

(PLO)- Sau cơn mưa dông, những gốc me bắt đầu ra tược mới, báo hiệu mùa lá me non bắt đầu với biết bao món ngon, làm nên sự độc đáo của ẩm thực Chăm.