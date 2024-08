Quảng Bình: 24 thanh thiếu niên cầm hung khí náo loạn đường phố 16/08/2024 16:44

Ngày 16-8, tin từ Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn và đang lập hồ sơ để xử lý nhóm 24 thanh thiếu niên cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên ở xã An Thuỷ (huyện Lệ Thủy) từ trước nên ngày 13-8, nhóm 24 người có độ tuổi từ 15-20 tuổi ở các xã Sơn Thuỷ, Hoa Thuỷ, Phú Thuỷ, Ngân Thuỷ, thị trấn Nông trường Lệ Ninh (thuộc huyện Lệ Thuỷ) và xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) đã tụ tập, bàn bạc và rủ nhau đến xã An Thuỷ để tìm người trả thù.

24 thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Phú

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 13-8, nhóm 24 thanh thiếu niên này chạy 10 xe máy, mang theo gậy, típ sắt, dao, vỏ chai bia đến xã An Thủy.

Trên đường đi, nhóm 24 thanh thiếu niên này chạy xe máy tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang lạng lách, đánh võng, cầm hung khí hò hét… gây náo loạn đường phố.

Khi đến thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, nhóm thanh niên này bắt gặp TVT (15 tuổi) và NTQ (13 tuổi) đang chạy xe máy đi trên đường nên đã chặn đầu xe.

T và Q sau đó chạy xe bỏ đi nhưng vẫn bị nhóm này chặn lại để hành hung, đập phá xe. Hậu quả T và Q bị thương, xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với công an xã An Thủy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.