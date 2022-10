Quảng Bình: Một cán bộ Khu Dự trữ thiên nhiên bị nước cuốn khi đi tuần tra

12/10/2022 10:53

(PLO)- Từ đêm mai, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to.