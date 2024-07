Quang Linh Vlog được tuyên dương thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An 13/07/2024 23:27

(PLO)- Quang Linh Vlog được trao tặng bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An" và được bầu vào Ủy viên UB Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An khóa VII

Ngày 13-7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra tại thành phố Vinh Nghệ An với khẩu hiệu "Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Nghệ An

Đáng chú ý, trong kỳ đại hội có sự tham dự của Quang Linh Vlog cùng cậu bé Lôi Con và team Châu Phi cùng "Hot girl 7 thứ tiếng" MC Khánh Vy.

Được biết, tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng các tập thể và thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Quang Linh Vlog cùng MC Khánh Vy, cậu bé Lôi Con và team Châu Phi tại đại hội. Ảnh: Nghệ An

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tuyên dương và trao Bằng khen cho 8 tài năng trẻ tiêu biểu.

Các tài năng trẻ chính là đại diện cho tinh thần, trí tuệ, khát vọng của tuổi trẻ Nghệ An trong thời đại mới, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Quang Linh Vlog vinh dự là một trong 8 tài năng trẻ nhận được bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024".

Không chỉ vậy, Quang Linh Vlog cũng được bầu vào Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Quang Linh Vlog nhận bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An 2024"

Thông tin nhanh chóng được các diễn đàn tại Nghệ An cũng như nhiều trang tin chia sẻ. Và hình ảnh dễ thương của Lôi Con, Quang Linh Vlog và các thành viên team Châu Phi nhanh chóng "chiếm sóng" trên mạng xã hội.

Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Quang Linh Vlog cùng mọi người bởi những đóng góp của Quang Linh đối với người dân cả nước thông qua những chuyến thiện nguyện của mình, bên cạnh đó là sự giúp đỡ của anh đối với người dân tại Châu Phi.

Cậu bé Lôi Con nhận được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên TP Vinh