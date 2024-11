Quảng Ngãi: CSGT và nhà trường bí mật ghi hình học sinh vi phạm giao thông 19/11/2024 19:23

Ngày 19-11, Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an thị trấn Châu Ổ và đại diện Trường THPT Bình Sơn, tổ chức bí mật ghi hình và kiểm tra các bãi giữ xe bên ngoài Trường THPT Bình Sơn.

Qua kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông như điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cc trái quy định.

Theo đó, qua việc bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài nhà trường, CSGT phát hiện 7 trường hợp học sinh vi phạm. CSGT lập 13 biên bản (bao gồm lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện), xử phạt tiền hơn 15 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Tháng hành động bảo đảm trật tự an toàn giao thông vì “Bình yên trên những tuyến đường” do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động.

Trước đó, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với trường THPT Bình Sơn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, ký cam kết cho học sinh, phụ huynh về trật tự an toàn giao thông; nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô.

Tuy nhiên, vẫn có học sinh cố tình vi phạm. Để đối phó, một số học sinh gửi xe tại bãi giữ xe bên ngoài trường để né tránh kiểm tra của nhà trường và lực lượng chức năng.

Trong thời gian tới, Công an huyện Bình Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, phụ huynh.