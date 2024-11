Hơn 500 học sinh ở Long An vi phạm luật giao thông trong tháng 10-2024 13/11/2024 15:09

(PLO)- Trong tháng 10-2024, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An phạt hơn 500 học sinh vi phạm luật giao thông, chủ yếu về các lỗi như chưa có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều...

Ngày 13-11, Công an tỉnh Long An cho biết trong đợt cao điểm từ ngày 1 đến 31-10, lực lượng CSGT đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với học sinh, sinh viên và phụ huynh trên địa bàn toàn tỉnh.

CSGT Long An phát hiện hơn 500 em học sinh vi phạm luật giao thông. Ảnh: TP

Qua đó, đã phát hiện 524 học sinh có hành vi vi phạm trật tự ATGT, như: chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều… Trong đó, có 28 học sinh cấp THCS, 496 học sinh THPT.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức sơ kết một năm triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT đối với lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh.

Kết quả cho thấy đã có 874 học sinh vi phạm (35 học sinh cấp THCS, 839 học sinh cấp THPT) trong lĩnh vực trật tự ATGT. Các học sinh này chủ yếu là chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với học sinh. Ảnh: TP

Theo đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, song song với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an tỉnh đã phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn, tuyên truyền trật tự ATGT cho 670 cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Tuyên truyền trực tiếp tại 287 điểm trường học với 142.046 lượt học sinh, 2.153 giáo viên tham dự. Đồng thời, tổ chức cho hơn 98.440 học sinh, 79.630 phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông và phụ huynh không giao xe cho học sinh không đủ điều kiện để điều khiển.

“Công an tỉnh tiếp tục phối hợp ngành giáo dục tuyên truyền, vận động phụ huynh không để con em tự điều khiển xe gắn máy trên 50 phân khối lưu thông trên đường; thay vào đó, chuyển sang dùng xe đạp điện, xe máy điện và đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện để đảm bảo ATGT.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại các khu dân cư, trường học, các tuyến giao thông có trường học; kiến nghị khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường học” - đại tá Hà nói.