Clip: Công an Bình Dương tuyên truyền và xử lý học sinh vi phạm luật giao thông 07/11/2024 16:18

(PLO)- Công an Bình Dương cho biết thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều...

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng công an toàn tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử lý hơn 4.000 trường hợp học sinh vi phạm.

Trong đó, nổi lên là việc các em học sinh điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường, không đội nón bảo hiểm.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Bình Dương và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã phối hợp và tập trung thực hiện các nội dung, biện pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là tại các khu vực trường học.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, trường học.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuần tra, xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trên các tuyến đường gần khu vực trường học, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa, đón học sinh có vi phạm về trật tự an toàn giao thông, giao xe cho con điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông...