Quảng Ninh xin nhường 100 tỷ đồng khắc phục bão số 3 cho các tỉnh miền núi 09/09/2024 10:46

(PLO)- Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 nhưng tỉnh Quảng Ninh xin nhường 100 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình khắc phục thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, sáng hôm qua (8-9), Thủ tướng đã chỉ đạo hỗ trợ tạm thời cho Hải Phòng, Quảng Ninh 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường hỗ trợ này cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do thiên tai. Tỉnh sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung.

Bão số 3 với những cơn gió giật mạnh đã gây ra thiệt hại lớn cho tỉnh Quảng Ninh. Trong ảnh một cửa hàng điện thoại ở phường Cao Thắng bị hư hỏng nặng. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Chiều 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại địa phương này.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường; cứu chữa những người bị thương, bị nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự chu đáo cho những người xấu số; chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão, lũ lụt, sạt lở…. Tất cả các cháu học sinh phải được tới trường sớm, những nơi an toàn thì đi học ngay, những người bệnh phải được cứu chữa kịp thời.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế.

Thủ tướng thăm hỏi người dân tại Quảng Ninh bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: VGP

Theo báo cáo nhanh của Quảng Ninh, tính đến 12 giờ ngày 8-9, tỉnh có 4 người chết và có 157 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Đến trưa 8-9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cứu hộ thành công 27 người bị trôi dạt trên biển.

Về tài sản, theo thống kê bước đầu từ các địa phương có 19.582 nhà bị tốc mái; 21 phương tiện vận tải thủy, 23 tàu du lịch, 41 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 1.297 cột điện bị gẫy đổ; 70% cây xanh bị gẫy đổ, 2 trạm điện, 3 trạm viễn thông bị hư hỏng; có trên 1.000 ô lồng, lồng, bè nuôi hầu bị mất, cuốn trôi; 17.000 m2 công trình nuôi trồng thủy sản bị tốc mái; 912 ha lúa bị đổ, ngập úng; 8.503 ha rừng trồng bị ảnh hưởng.

Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng; hệ thống thông tin, liên lạc toàn tỉnh bị ngắt kết nối không liên lạc được; mất điện trên diện rộng; tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thống kê cụ thể báo cáo Trung ương.