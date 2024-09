Bão số 3 đi qua, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh cây đổ khắp nơi, đi lại khó khăn

Vân Đồn: Sóng to và gió lớn khiến công tác kiểm tra, rà soát gặp khó khăn

Ngay trong sáng nay, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã lập nhiều tổ công tác, chia thành nhiều mũi trực tiếp xuống các địa bàn, khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển để nắm tình hình, kiểm tra, khắc phục hậu quả do bão số 3. Hiện tại trên địa bàn huyện có mưa nhỏ, mưa vừa, gió nhẹ.

Sau bão số 3, nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh ngập trong nước. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Công tác khắc phục hậu quả đang được các cấp, ngành triển khai tích cực, quyết liệt. Tuy nhiên trên biển, sóng và gió to khiến cho công tác kiểm tra, rà soát gặp khó khăn.

Công an tỉnh Quảng Ninh phân công 5 đoàn công tác do các lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bão đã làm nhiều cây xanh đổ, ngả nghiêng ở trung tâm TP Quảng Ninh. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Nhiệm vụ trọng tâm các đoàn kiểm tra cần nắm bắt thông tin về tình hình hậu quả thiệt hại do bão gây ra; những địa điểm đã và có nguy cơ bị ngập úng, lũ, sạt lở do mưa lớn; những vấn đề khó khăn, vướng mắc về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị…

Lực lượng công an tham gia khắc phục hậu quả do bão số 3. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương; có phương án hỗ trợ đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ có có giá trị tài sản thiệt hại lớn vượt qua khả năng khắc phục của cán bộ, chiến sĩ và gia đình...