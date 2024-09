Bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, đến 22 giờ, sức gió còn cấp 8-9, giật cấp 11

. Lúc 23 giờ 15 phút, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết bão số 3 đã suy yếu, cường độ giảm còn cấp 8.

Dự báo trong những giờ tới, bão số 3 tiếp tục đi về phía Tây hướng huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Quá trình di chuyển, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp và tan dần.

. Đến 22 giờ, bão số 3 còn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vị trí tâm bão hiện vẫn đang trên địa phận thủ đô Hà Nội.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, đêm nay đến sáng ngày mai, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Tây Bắc Bộ: từ tối nay đến sáng 9-9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

.Lúc 20 giờ 50 tối 7-9, vị trí tâm bão số 3: Khoảng 21.0 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 tại Hải Dương gió mạnh cấp 12, giật cấp 13; Lục Ngạn (Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Hưng Yên gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Bắc Giang gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Bắc Ninh gió mạnh cấp 7, giật cấp 10;…

. Từ 19 giờ đến 1 giờ sáng 8-9 dự báo là thời điểm gió giật mạnh nhất

. Một số nơi ở Hà Nội bị mất điện, nhà không kiên cố bị sập…

. Bão số 3 đã làm 1 thuyền viên chết, 13 người khác mất tích. Ngoài ra còn làm 4 người chết, 78 người bị thương; hàng trăm cây xanh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... gãy đổ.