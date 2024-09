Công an Hà Nội đồng hành cùng nhân dân ứng phó bão số 3 07/09/2024 19:17

(PLO)- Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội chung sức cùng nhân dân ứng phó và hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Công an TP Hà Nội cho biết để ứng phó với bão số 3, ngay từ chiều 6-9, các lực lượng của đơn vị đã khẩn trương triển khai công tác nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão, đặc biệt là con người.

100% quân số cán bộ chiến sỹ tại các đơn vị đã được huy động, trang thiết bị, phương tiện đã sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó với mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa bão gây ra

Theo thống kê, từ chiều 6-9 đến 17 giờ ngày 7-9, Trung tâm chỉ huy Công an TP tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra trên địa bàn. Trung tâm đã điều động hơn 140 lượt xe, phương tiện với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời cây xanh bị đổ trên phố cổ. Ảnh: CTV

Dù tâm bão chưa về tới Hà Nội nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội từ tối 6-9 đã làm việc không ngừng nghỉ, liên tục tham gia xử lý, dọn dẹp các sự cố cây đổ, tốc mái nhà; Cùng đó là tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông, giúp đỡ những người yếu thế trong mưa bão; khuyến cáo, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với dông lốc, mưa lớn và ngập úng cục bộ.

Trong đó, đơn vị tập trung vào các nội dung như biện pháp trú, tránh đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai, những lưu ý khi tham gia giao thông... Một số đơn vị cán bộ, chiến sĩ liên tục đi làm nhiệm vụ, bữa cơm phải bỏ dở giữa chừng.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Phúc Xá (Công an quận Ba Đình, Hà Nội) hỗ trợ xử lý sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa, gió to về. Ảnh: CA

Trong ngày 7-9, đã ghi nhận nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô đồng hành hỗ trợ nhân dân trong mưa bão.

Cụ thể, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với chính quyền địa phương vận động 160 người dân sống tại chung cư đang bị xuống cấp tại A7 Tân Mai, di dời đến trường tiểu học Tân Mai cách đó 300 m để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 3.

Công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai kịp thời đưa bà cụ bị lạc về nơi tránh bão an toàn. Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm hỗ trợ người dân bị ngã xe ngoài đường

Xe chữa cháy Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Nam Từ Liêm cản gió hỗ trợ người dân di chuyển đi qua tuyến đường Trần Hữu Dực - Trịnh Văn Bô…

"Những hành động trên trên thể hiện tinh thần “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ" tất cả vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân" - Công an Hà Nội nhấn mạnh.