Quạt trần Italia - với hệ thống showroom và đại lý rộng khắp từ Bắc tới Nam 20/04/2024 09:26

Với mục tiêu kiến tạo bầu không khí mát mẻ và tạo dựng sự đẳng cấp, tinh tế cho mọi không gian sống, Quạt trần Italia đã và đang xây dựng hệ thống Showroom và đại lý phủ sóng trên khắp cả nước. Hiện tại, đơn vị sở hữu 3 showroom chính tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh cùng hệ thống hơn 50 đại lý phân phối trải dài khắp cả nước giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Các showroom được thiết kế sang trọng và hiện đại với đầy đủ các mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm khác nhau tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm. Đồng thời, các đại lý phân phối được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp đồng đều và đồng nhất trên toàn quốc.

Ông Đỗ Văn Tăng, Giám đốc Công Ty Cổ phần Quạt trần Italia, chia sẻ: “Trong tương lai, Quạt trần Italia hướng đến việc mỗi tỉnh thành sẽ có ít nhất một showroom hoặc đại lý để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng những mẫu quạt trần chất lượng, chính hãng và không ngừng cải tiến, đổi mới theo nhu cầu thị trường”.

Hiện tại, Quạt trần Italia đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều đại lý và nhà phân phối trên khắp mọi miền tổ quốc, từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Dương, Bình Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, An Giang,… Công ty luôn được đối tác và khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành và sự chuyên nghiệp từ đội ngũ tư vấn viên.

Với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách không gian sống của mình. Quạt trần Italia cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của Italia, chất lượng hàng đầu châu Âu như: Quạt trần mạ vàng, quạt trần đèn, quạt trần cổ điển, quạt trần hiện đại, quạt trần 3 cánh, quạt trần 5 cánh,... Công ty luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm không gian nội thất sang trọng nhất với mức giá tốt nhất cùng dịch vụ bán hàng chu đáo nhất.

Với nỗ lực xây dựng hệ thống showroom cùng mạng lưới đại lý khắp Bắc, Trung, Nam, Quạt trần Italia đang từng ngày khẳng định vị thế và góp phần mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trải nghiệm và lựa chọn những dòng quạt trần cao cấp, chính hãng đi kèm ưu đãi và bảo hành uy tín.

Quạt trần Italia hướng đến việc trở thành nhà cung cấp các sản phẩm quạt trần nhập khẩu chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Từ đó, đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình kiến tạo và nâng tầm không gian sống đẳng cấp, thượng lưu