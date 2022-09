Quốc lộ 62 vẫn dặm vá, đang chờ được đầu tư nâng cấp

Quốc lộ 62 vốn là tuyến đường huyết mạch nối các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười về trung tâm tỉnh Long An và góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 của các tỉnh miền Tây về TP.HCM. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, sử dụng, đến nay tuyến đường này, ngày càng xuống cấp bởi hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” lớn, nhỏ.

Thường xuyên dặm vá

Thông tin từ Sở GTVT Long An, tuyến quốc lộ 62 là tuyến giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng của tỉnh nối cả vùng Đồng Tháp Mười với trung tâm TP Tân An cũng như trục giao thông quan trọng của các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, An Giang đến TP.HCM.

Sau hơn 20 năm khai thác và đưa vào sử dụng, đến nay, tuyến đường này đã không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân. Thực tế, từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1999 đến nay, chưa một lần tuyến quốc lộ 62 được sửa chữa lớn, hầu hết chỉ là dặm vá những đoạn hư hỏng và chỉ được mở rộng một phần qua các thị trấn, thị xã Kiến Tường và gia cố lề đoạn qua huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa.

Trong 5 năm trở lại đây, tuyến quốc lộ 62 đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, nhỏ, hẹp không đáp ứng đủ nhu cầu giao thông cũng như tiềm ẩn các yếu tố mất an toàn giao thông.

Điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển KT-XH của các địa phương vùng Đồng Tháp Mười, nhất là khi hiện nay, nhu cầu vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường ngày một tăng cao. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 62 đang là mong mỏi của tất cả người dân các địa phương vùng Đồng Tháp Mười hiện nay.

Anh Nguyễn Bảo Kỳ người dân ấp 3 xã Mỹ Phú cho biết: “Người dân hay tin 2023 sẽ nâng cấp sữa chữa thì giờ lại có thông tin phải chờ nguồn vốn đầu tư đến năm 2024 mới bắt đầu nâng cấp đến 2027 mới hoàn thành. Việc chờ nâng cấp con đường này, người dân lại khổ sở đối mặt với nhiều rủi ro khi lưu thông qua lại đây”.

Nâng cấp sửa chữa vẫn phải chờ

Theo các đơn vị chức năng, khi mở rộng, sửa chữa quốc lộ 62 sẽ rút ngắn thời gian của các xe từ TP. HCM đi các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười và qua Cửa khẩu quốc tế Campuchia. Đồng thời, so với di chuyển theo quốc lộ 1, lựa chọn lưu thông theo quốc lộ 62, quốc lộ N2 người tham gia giao thông sẽ rút ngắn từ 60 – 80km di chuyển.

Long An đã nhiều lần đề xuất và kiến nghị và đến nay dự án mở rộng, sửa chữa quốc lộ 62 đã chính thức được thông qua và có chủ trương bố trí nguồn vốn.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ GTVT gửi đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến Quốc lộ gồm: 53, 62, 91B tại đồng bằng Sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Trong đó, quốc lộ 62 (đoạn Tân An - cửa khẩu Bình Hiệp) dài 77 km được nâng cấp, cải tạo đạt quy mô cấp III đồng bằng, hai làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 2.191 tỉ đồng, thời gian thực hiện khoảng bốn năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.

Theo Bộ GTVT, quốc lộ 62 sẽ được đầu tư đoạn từ nút giao với quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), với chiều dài khoảng 77 km có quy mô cấp III, IV, 2 làn xe. Tuyến đường được nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu từ 9 m thành đường cấp III đồng bằng với mặt đường rộng 11 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sau nhiều lần ý kiến, kiến nghị, người dân Long An vẫn phải chờ dự án nâng cấp sửa chữa quốc lộ 62 sẽ bắt đầu vào năm 2024.