Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các nước viếng Tổng Bí Thư

Nhiều người từ Phú Thọ, TP.HCM đến Hà Nội để được viếng Tổng Bí thư

Tại Hà Nội: Chị Đào Thị Việt Anh (52 tuổi), đang công tác tại BHXH TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết TP.HCM cũng tổ chức viếng nhưng đọc tin thấy tại Hà Nội cho người dân vào viếng Tổng Bí thư nên chị vội vàng đặt vé máy bay ngay.

Có mặt ở sân bay Nội Bài từ 22 giờ tối, ngày 24-5, chị Anh thuê xe về nhà người thân. Cả đêm nằm chị vẫn không thể nào chợp mắt vì mong trời sáng thật nhanh để vào viếng Tồng Bí thư.

"Tôi chưa được gặp Tổng Bí thư nhưng rất ngưỡng mộ về những việc làm của ông đối với đất nước. Gần đây tôi có xem các phim và tư liệu về Tổng Bí thư mà không cầm được nước mắt, bởi cả cuộc đời ông đã dành trọn cho tổ quốc"- chị Việt anh nói và cho biết sẽ chờ đây đến khi nào lực lượng chức năng cho vào viếng.

Ở cách nhà tang lễ gần 15km, sáng nay ông Nguyễn Văn Kiệm, 85 tuổi, dậy từ 3 giờ sáng, 5 giờ sáng bắt đầu rời ngôi nhà trên phố Trần Cung để di chuyển đến nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Trên ngực treo đầy huy chương, đối với ông Kiệm đó là những ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với mình sau hơn 20 năm chiến đấu ở nhiều chiến trường khác nhau.

“Tôi muốn mang theo những kỷ niệm, sự ghi nhận này đến đây để gặp Tổng Bí thư lần cuối, cũng là để báo cáo với Tổng Bí thư rằng tôi đã luôn sống trọn vẹn cuộc đời của một người lính, một Đảng viên. Cùng ở tuổi này, tôi có sự thấm thía và thấu hiểu vô cùng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mong Tổng Bí thư yên nghỉ, ông đã có một cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống, với nhiều di sản để lại”.

Cô Đoàn Thị Ngọc Lan (65 tuổi) - Hội cựu chiến binh Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xúc động cho biết rất chờ mong đến giây phút được vào thăm viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Cô Ngọc Lan cho biết, đoàn cô có khoảng 10 người và xuống Thủ đô từ ngày hôm qua (24-7). Cô thuê trọ ở khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia và có mặt tại đây từ sáng sớm.

“Tôi rất thương bác, bác vẫn làm việc phục vụ Tổ quốc, nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Từ hôm biết tin bác Tổng Bí thư từ trần, ngày nào tôi cũng khóc, tôi không còn tâm trí làm việc gì khác”.

Trong ấn tượng của cô Ngọc Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tài ba, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

“Tổng Bí thư có một tâm nguyện là nếu là hoa thì hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim thì hãy là chim bồ câu trắng. Nếu là người hãy là người Cộng sản chân chính. Đó là những câu nói rất khắc cốt ghi tâm. Nhân dân chúng tôi hy vọng mọi người sẽ học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

+ Ở lối vào nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông trên đường Lê Quý Đôn - Nguyễn Cảnh, ông Bùi Thông Minh, 78 tuổi, nguyên cán bộ Thành uỷ Đà Nẵng cho biết đã đến đây từ sớm để xin thông tin, cách thức, đăng ký làm thủ tục, để cùng đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng -hiện đang trên đường từ sân bay Nội Bài đến đây- vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Đây là một nhân cách lớn của dân tộc, dành trọn đời hi sinh cho nước, cho dân, vô cùng xứng đáng để chúng ta tôn vinh, ghi ơn. Tôi tin rằng hơn bao giờ hết, là lúc chúng ta cần đoàn kết lại để giữ gìn, phát huy được những thành quả của Tổng Bí thư”, ông Minh chia sẻ.

Ông Minh cho biết từng có thời gian công tác tại Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Đà Nẵng nên may mắn được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Ông còn là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Trong trí nhớ của ông Minh, Tổng Bí thư là một người vô cùng bình dị, chân thành, một nhà trí thức, lý luận xuất sắc, yêu văn chương và có khả năng dùng lời văn, tiếng thơ của mình để cảm hoá mọi người.

“Tôi biết là Tổng Bí thư có sức khoẻ yếu, nhưng sự ra đi của bác vẫn quá đột ngột, khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Những ngày này tôi đang ở Hà Nội, chưa bao giờ thấy Thủ đô buồn thế này”.

+ Tại TP.HCM, từ sáng 6h, rất đông người dân Bên ngoài hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, CSGT điều tiết giao thông, giữ an ninh tạo điều kiện tốt nhất cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân vào viếng. Tại khu vực kiểm tra an ninh, lực lượng chức năng tổ chức thắt chặt kiểm tra an ninh.

Ở quê nhà huyện Đông Anh, TP Hà Nội, ông Lê Tràng Sĩ, Hội trưởng Hội Thương binh nặng huyện Đông Anh dẫn đoàn 30 thương binh nặng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. “Chúng tôi nêu cao tinh thần bộ đội cụ Hồ, học tập, lấy tấm gương bác Trọng để giáo dục con em, hàng xóm láng giềng, chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước xây dựng đất nước”.

Ông Vương Khắc Côn, bạn từ thủa nhỏ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà cho biết từ nhỏ đến lớn đi học cùng nhau, cùng sinh hoạt thiếu nhi với nhau, cùng chăn trâu, rồi tắm sông. Tình bạn tử nhỏ đến lớn rất thân thiết. “Tôi với anh Trọng có thời gian đi học xa nhà 7-8 cây số. Đi đâu cũng có nhau, quần nâu áo vá, củ khoai chia đôi những năm mới hòa bình lập lại sau 1954. Sau này anh Trọng giữ chức vụ cao rôi, nhưng về làng với bạn bè vẫn rất chân tình. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, thăm hỏi sức khỏe. Có lần còn tranh thủ đến gia đình thăm nhau”.

Ông Côn nhớ vui nhất là lần 70 tuổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, có bức ảnh chung. “Điều ấy khiến chúng tôi hết sức cảm động. Đấy là một người hết sức khiêm tốn. Luôn luôn nhường nhịn bạn bè, không bao giờ tranh cãi”.

Sau khi có tin báo người bạn thời chăn trâu cắt cỏ mất, ông Côn cùng bạn bè đồng lứa tập hợp. Có người ở gần, có người ở xa, có người trong TP.HCM cũng bay ra viếng bạn.

