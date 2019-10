39 thi thể ở Anh: Cảnh sát kêu gọi gia đình nạn nhân giúp đỡ

Trong buổi họp báo tối 26-10, điều tra viên thuộc cảnh sát hạt Essex Martin Pasmore cho biết: “Vì hiểu rằng nhiều gia đình không muốn liên hệ để cung cấp thông tin với phía cảnh sát vì những lo ngại pháp lý, đặc biệt khi nó liên quan trực tiếp đến người thân họ, chúng tôi cam kết sẽ không khởi tố và gây ra bất cứ trở ngại nào với người thân của nạn nhân”.



Điều tra viên trưởng của lực lược cảnh sát hạt Essex Martin Pasmore. ẢNH: THE GUARDIAN

Ông Martin Pasmore cũng nhấn mạnh: “Nếu bạn có bất cứ thông tin nào có khả năng liên quan đến danh tính của nhóm 39 nạn nhân trong vụ việc này, xin đừng chần chừ liên lạc với chúng tôi. (...) Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định được danh tính các nạn nhân do quá trình khám nghiệm tử thi cũng phải mất một thời gian mới có kết quả".

Trước thông báo này không lâu (16h hôm 26-10), cảnh sát Anh tiến hành truy tố tài xế chiếc xe tải chở thi thể 39 nạn nhân Maurice Robinson với các cáo buộc bao gồm: âm mưu buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp, rửa tiền và giết người.



Maurice Robinson, tài xế chiếc xe tải chở thi thể 39 nạn nhân trong thùng xe đông lạnh ở hạt Essex. ẢNH: THE SCOTTISH SUN



Thông cáo từ cảnh sát hạt Essex cũng cho biết đội ngũ chuyên gia trong vụ việc sử dụng phương pháp nhận diện thi thể tiêu chuẩn (DVI) được đặt ra bởi Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol).

Thi thể của 39 nạn nhân sẽ được nhận diện thông qua 3 bước sinh trắc cơ bản: so sánh cấu trúc hàm răng, so sánh vân tay và so sánh ADN. Ngoài ra, những đặc điểm cơ thể như hình xăm hoặc vết sẹo hoặc chi tiết như trang sức và quần áo cũng được xem xét tùy vào tình trạng thi thể.

Theo cảnh sát hạt Essex, quy trình xác minh sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Các chuyên gia xử lý trung bình mỗi ngày 6 nạn nhân với cường độ 2 ca/ ngày. Sau khi hoàn thành mỗi đợt lấy dấu vân tay, mẫu ADN, thông tin sinh trắc, họ sẽ chuyển dữ liệu thu được đến Đại sứ quán của các nước liên quan nhằm xác minh.