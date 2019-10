Vụ 39 thi thể trong container: Những gì biết đến lúc này

Hôm thứ Tư (23-10), cảnh sát Anh phát hiện xe container chở 39 thi thể (31 nam, tám nữ) tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc Luân Đôn, nước Anh.



Nhà chức trách Anh đang khám nghiệm thi thể các nạn nhân để phục vụ quá trình nhận dạng và cho rằng bức tranh về vụ án có thể thay đổi trong quá trình này. Các chuyên gia pháp y sẽ quan sát trang phục, đồ trang sức, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và các yếu tố khác để thu thập những manh mối liên quan.

Một ngày sau, cảnh sát Anh cho rằng tất cả nạn nhân đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm 25-10 cơ quan này lại cho biết vụ án đã có những tình tiết mới khiến họ chưa thể kết luận về nhân thân của tất cả các nạn nhân như dự báo ban đầu, theo hãng tin CNN. Trong khi đó, có thông tin nghi ngờ trong số các nạn nhân có người Việt Nam.

Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam Liên quan đến thông tin trong số các nạn nhân có người Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hôm 25-10 cho biết để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84./.

Nghi ngờ có công dân Việt Nam

Trao đổi với PLO sáng 26-10, ông Lương Thanh Nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài góp ý: “Những gia đình ở Việt Nam đang lo ngại về tình hình con em mình ở nước ngoài lúc này nên liên hệ với các số máy đã công bố của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Không nên cung cấp thông tin cho những đầu mối không có thẩm quyền”.

Từng là đại sứ VN tại Úc, ông Nghị cho biết khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như thế này, người thân trong nước thường rất hoang mang. Họ có xu hướng gửi thông tin cá nhân con em cho bất cứ ai, kể cả trên mạng xã hội.

“Cách gửi tin như vậy là rất rủi ro và không hiệu quả. Thực tế đã có những trường hợp bị lừa đảo” – ông Nghị nhận định. Theo vị này, thông tin ban đầu thường rất hỗn loạn, cần được cơ quan chức năng sàng lọc kỹ, thì mới có thể xác tín. Ngay kể cả việc gửi ảnh, thông tin nhân thân, hay mẫu vật để xác định, đối chiếu ADN thì cũng cần qua thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thì mới có giá trị pháp lý. Bộ Ngoại giao đã phát tin bảo hộ công dân kèm theo đường dây nóng. Bà con liên hệ qua đó sẽ yên tâm hơn. Và cũng cần kiên nhẫn, vì việc xác minh cần nhiều thời gian.

Tối 25-10, ông Nguyễn Thái Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) trao đổi với PLO rằng: Chính quyền địa phương đã nhận được trình báo từ người thân chị Nguyễn Thị Trà My (quê thị trấn Nghèn), rằng cô gái này đang bị mất liên lạc khi trên đường đi Anh.

Ông Dương nói thêm: “Chúng tôi đã xem hình ảnh và tin nhắn chị Trà My đăng tải trên báo chí nước ngoài thì đúng là hình ảnh trên trang cá nhân của chị Trà My quê thị trấn Nghèn. Có đặc điểm chung là chị Trà My cũng đang trên đường đi Anh và đang mất liên lạc với người thân. Hiện người thân ở quê nhà và chúng tôi cũng đang lất lo lắng và đang chờ cơ quan chức năng làm rõ”.

Được biết, trước đây Trà My xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Vừa qua, Trà My về nước và làm thủ tục đi Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc, Trà My mới sang Anh.

Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hôm 25-10 cũng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ 39 thi thể trong container, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các địa phương, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Phía cảnh sát Anh đã tiếp nhận các thông tin từ phía Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nếu có thông tin xác thực liên quan.

Chưa công bố quốc tịch nạn nhân

Phía cảnh sát Anh cho đến nay vẫn từ chối bình luận về thông tin quốc tịch của các nạn nhân, theo hãng tin CNN.



Chiếc container nơi phát hiện 39 thi thể. Ảnh: AFP

“Lực lượng cảnh sát sẽ không đưa ra bất kỳ suy đoán nào về quốc tịch của những người đã thiệt mạng một cách bi thảm. Tôi đặc biệt kêu gọi các nhà báo và những người dùng mạng xã hội không suy đoán về danh tính của những ai liên quan vụ việc hoặc bối cảnh xung quanh cuộc điều tra này” - Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex Pippa Mills phát biểu hôm thứ Sáu (25-10).

Theo tờ Strait Times, bà Pippa Mills nói thêm: “chúng tôi nợ các nạn nhân câu trả lời, đồng thời tiến hành điều tra vụ án này. Mọi suy đoán đều không có ích lợi gì cả. Thậm chí các suy đoán còn có khả năng cản trở cuộc điều tra và quá trình tìm ra sự thật của chúng tôi”.

Phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng về vụ việc. Trước thông tin cho rằng 39 thi thể đều mang quốc tịch Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25-10 nói: “Chúng tôi hi vọng phía Anh có thể sớm xác định danh tính các nạn nhân, tìm ra những gì đã xảy ra và trừng phạt nghiêm khắc những thủ phạm liên quan đến vụ việc”.

Bắt các nghi phạm

Theo hãng tin CNN, cuộc điều tra vụ án nghiêm trọng này đã bước vào ngày thứ ba. Hiện đã có bốn người bị bắt để điều tra về vụ án. Trong đó có tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson (25 tuổi), cũng là người phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade.

Hôm 24-10, cảnh sát Anh tiếp tục bắt giữ một người đàn ông và một phụ nữ (đều 38 tuổi) đến từ Bắc Ireland. Sau đó (26-10), cảnh sát Anh cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm thứ tư tại sân bay Stansted của London. Truyền thông quốc tế dẫn lời cảnh sát Anh cho biết các nghi bị bắt để điều tra với cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Hành trình của các nạn nhân

Cho đến khi được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, các nạn nhân được cho là đã trải qua một hành trình dài. Các cơ quan chức năng phía Anh cho biết xe container hiệu Scania có nguồn gốc từ Bulgaria, đi vào nước Anh hồi cuối tuần qua.

Theo tờ Strait Times, Công ty Global Trailer Rentals của Ireland cho biết họ sở hữu chiếc container trong vụ án. Công ty này cho thuê chiếc container vào ngày 15-10, nhưng họ không thể biết người ta thuê nó vào việc gì.

“Chiếc container đông lạnh đã di chuyển từ thị trấn Zeebrugge của Bỉ tới Anh. Người đứng đầu thị trấn này ở Bỉ Dirk de Fauw nói ông tin rằng các nạn nhân đã chết trên chiếc xe đầu kéo trước khi nó tới cảng biển của Bỉ” – Tờ Strait Times viết.

Báo Times cho biết dữ liệu GPS cho thấy chiếc container đã tới cảng biển của Bỉ lúc 2 giờ 49 phút chiều ngày 22-10 (giờ địa phương). Sau đó, chiếc container bắt đầu hành trình kéo dài 10 giờ đồng hồ vượt biển để đến Anh.