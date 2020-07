Ấn Độ cấm thêm 47 ứng dụng của Trung Quốc

Đài India Today ngày 27-7 đưa tin chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm thêm 47 ứng dụng của nước láng giềng Trung Quốc. Danh sách các ứng dụng Trung Quốc bị cấm sẽ sớm được Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ công bố.

Các nguồn tin đã nói với India Today rằng 47 ứng dụng Trung Quốc vừa bị cấm là các biến thể và bản sao của 59 ứng dụng Trung Quốc đã bị cấm hồi tháng 6. Trong số này, có các bản sao ứng dụng của Tiktok, Helo, SHAREit, BIGO và VFY.



Ảnh minh họa. Ảnh: GADGET 360

Ấn Độ cũng đã chuẩn bị một danh sách hơn 250 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm các ứng dụng được liên kết với Alibaba, mà nước này sẽ kiểm tra xem có vi phạm quyền riêng của người dùng tư hoặc an ninh quốc gia hay không, Các nguồn tin chính phủ nói với India Today rằng danh sách này cũng bao gồm ứng dụng chơi game PUBG được hãng Tencent hỗ trợ.

Theo các nguồn tin trên, dự kiến một số ứng dụng chơi game hàng đầu của Trung Quốc cũng sẽ bị cấm trong danh sách mới đang được soạn thảo. Các ứng dụng Trung Quốc trong diện xem xét bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung Quốc.

Động thái mới của Ấn Độ được đưa ra sau khi Ấn Độ quyết định cấm 59 ứng dụng Trung Quốc bao gồm TikTok giữa cao điểm căng thẳng ở biên giới sau cuộc đụng độ dữ dội khiến hàng chục Ấn Độ và Trung Quốc thiệt mạng cuối tháng trước.

New Delhi cáo buộc các ứng dụng Trung Quốc dính líu vào các hoạt động gây phương hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và việc phòng thủ của Ấn Độ.

Sau các nỗ lực đối thoại, căng thẳng giữa Ấn Độ đã hạ nhiệt với việc hai nước rút quân khỏi khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng gì với việc thêm 47 ứng dụng của nước này bị Ấn Độ ra lệnh cấm.