Armenia công bố video lính Azerbaijan bị tấn công bỏ chạy

Armenia công bố video binh sĩ Azerbaijan bị tấn công và bỏ chạy. Nguồn: YOUTUBE

Theo hãng tin Sputnik, với việc các vụ đụng độ giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno – Karabakh tiếp diễn trong một tuần qua, bộ trưởng quốc phòng hai nước Armenia và Azerbaijan công bố video mới từ vùng xung đột.

Quân đội hai nước ca ngợi chiến tích của binh sĩ nước mình trong hai video được đăng tải trên YouTube hôm 4-10.

Video do phía Armenia công bố cho thấy một nhóm binh sĩ Azerbaijan bị tấn công và bỏ chạy tại làng Madagiz (thuộc quận Tartar của Azerbaijan nhưng trên thực tế do Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng kiểm soát).

Hôm 3-10, phía Azerbaijan thông báo nước này đã chiếm thành công làng Madagiz mặc dù Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng bác tuyên bố này.

Phía Azerbaijan công bố video cho thấy binh sĩ nước này cắm quốc kỳ tại một vị trí của Armenia mà họ chiếm giữ được.

Theo hãng tin TASS, xung đột giữa Azerbaijan và Armenia bùng nổ dữ hội hôm 27-9 tại khu vực tranh chấp Nagorno – Karabakh. Khu vực này từng bùng phát bao lực vào mùa hè năm 2014, tháng 4-2016 và tháng 7-2020.

Cả Azerbaijan và Armenia thông báo thiết quân luật và tổng động viên quân đội. Hai bên đều báo cáo thương vong, trong đó có dân thường.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết ủng hộ Azerbaijan, kêu gọi thế giới sát cánh cùng nước này trong cuộc chiến chống sự xâm lược và bạo lực.

Trong khi đó, Nga – đồng minh của Armenia kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tiến tới đàm phán để ổn định tình hình.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức) hôm 4-10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết Nga sẽ thực hiện những cam kết của nước này và sẽ triển khai binh sĩ của Nga để đảm bảo an ninh của Armenia nếu cần thiết.

“Nga có căn cứ thứ 102 tại Armenia và chúng tôi có một hệ thống phòng thủ tên lửa chung. Các hiệp ước của chúng tôi xác định rõ ràng thời điểm và lý do những binh sĩ này sẽ được triển khai để đảm bao an ninh, kể cả an ninh của Armenia. Tôi chắc chắc nếu sự cần thiết này xuất phát từ những cam kết có trong những hiệp ước này, Nga sẽ thực hiện chúng trong một số trường hợp nhất định” – ông Pashinyan nói.